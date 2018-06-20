250 ألف لاجئ سوري بالعراق 97% منهم في كردستان

بغداد (الاتحاد، وكالات)

أعلن برونو جدو ممثل مفوضية الأممية لشؤون ​اللاجئين​ في ​العراق، أمس​ أن هناك 250 ألف لاجئ سوري بالعراق، منهم 97% في ​إقليم كردستان. وقال جدو «هناك الآن حوالي 68 مليون شخص نزحوا حول العالم بسبب النزاع وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث الطبيعية، وذلك وفقا لإحصائية عام 2017» معرباً عن أمله في مساعدة اللاجئين على إعادة بناء حياتهم، حيث يحتاج اللاجئون إلى إشراكهم في مجتمعات جديدة. ويؤوي الإقليم 1.4 مليون نازح ولاجئ من داخل العراق ومن سوريا منهم 37٪ في 9 مخيمات والآخرون موزعون في المدن والقصبات. كما يوجد 40٪ من النازحين العراقيين في كردستان، يقيم 81٪ منهم في المدن والباقون يسكنون في 30 مخيماً.

من جهة أخرى، نظم عدد من اللاجئين الإيرانيين في كردستان، أمس وقفة احتجاج أمام مقر الأمم المتحدة في أربيل، احتجاجاً على عدم إيفاء المنظمة بحقوقهم، كونهم يقيمون في مدن إقليم كردستان منذ حوالي 25 سنة، مطالبين بنقلهم كلاجئين سياسيين إلى دولة ثالثة. ويخصص يوم 20 يونيو من كل عام، لاستعراض هموم وقضايا ومشكلات اللاجئين والأشخاص الذين تتعرض حياتهم في أوطانهم للتهديد، وتسليط الضوء على معاناتهم.