67 مليون درهم من «أبوظبي للتنمية» لتطوير القطاع الصحي في حضرموت

أبوظبي (الاتحاد)

وقع صندوق أبوظبي للتنمية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتية أمس، مذكرة تفاهم بشأن إدارة منحة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في محافظة حضرموت اليمنية؛ وذلك بهدف دعم القطاع الصحي بقيمة إجمالية بلغت 67 مليون درهم. وتساهم المنحة في إعادة تأهيل مشاريع صحية استراتيجية عدة في محافظة حضرموت والتي تخدم عدداً كبيراً من الأهالي، وتوفير المعدات الطبية والتجهيزات اللازمة للمستشفيات والمراكز الطبية في المحافظة.

واعتبر محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أن هذه المنحة المخصصة لتطوير القطاع الطبي في محافظة حضرموت تأتي ضمن الجهود التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الشعب اليمني في مختلف المحافظات. وقال إن «مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تهدف إلى تنسيق الجهود بين صندوق أبوظبي للتنمية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتية في سبيل تحقيق أهداف المنحة، والنهوض بالقطاع الصحي في محافظة حضرموت، وتمكينه من تقديم الخدمات العلاجية اللازمة لمختلف شرائح السكان، وتوفير الرعاية الطبية لهم». وأشار إلى أن المشاريع التي سيعمل الصندوق وهيئة الهلال الأحمر على تنفيذها تتضمن تطوير وتأهيل مجموعة من المستشفيات والمراكز الطبية وتزويدها بالأدوية والأجهزة الطبية التي تعزز من قدرتها على تقديم العلاج اللازم للأهالي في تلك المحافظة، لافتاً إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية سيستمر في تقديم المساعدات المباشرة لليمن، ودعم برامج إعادة الاستقرار وتأهيل البنية التحتية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتية أن دولة الإمارات تضطلع بدور محوري في تأهيل القطاع الصحي في اليمن، وأضاف: «تمكنت الإمارات، بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة، من تعزيز استجابتها الإنسانية تجاه الأوضاع في اليمن، وتحسين الظروف الصحية للأشقاء هناك من خلال دعم وتطوير القطاع الصحي في عدد من المحافظات اليمنية». وقال الفلاحي، إن مشروع تطوير القطاع الطبي في محافظة حضرموت ما هو إلا حلقة في سلسلة المشاريع التنموية الرائدة التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية على الساحة اليمنية بمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس «الهيئة». وأكد أمين عام «الهلال الأحمر»، أن الاتفاقية التي تم توقيعها أمس بين «الهيئة» وصندوق أبوظبي للتنمية تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة والتعاون البناء بين الجانبين على الساحة اليمنية، مشيراً إلى أن الجانبين خاضا تجارب ناجحة في التعاون والتنسيق وتعزيز الشراكة في المجالات التنموية في عدد من الدول.

ويشمل دعم وتأهيل القطاع الصحي في محافظة حضرموت ثلاثة مشاريع رئيسة، ويتضمن المشروع الأول إعادة تأهيل واستكمال البناء والصيانة لسبعة مستشفيات لخدمة أهالي المحافظة والمناطق المجاورة، بالإضافة إلى استيراد المعدات الطبية والتجهيزات الطبية اللازمة بقيمة إجمالية تبلغ 22.3 مليون درهم وتشمل، «مستشفى الشحر العام، مستشفى الديس الشرقية، مركز الريدة الشرقية، بنك الدم هيئة مستشفى ابن سيناء ومركز الأطراف الصناعية في المكلا، ومستوصف قصيعر الطبي ومستشفى غيل باوزير العام». كما يتضمن المشروع الثاني والذي تبلغ تكلفته حوالي 33.4 مليون درهم إعادة بناء وتطوير مستشفى للأمومة والطفولة في حضرموت بسعة 150 سريراً شاملة أعمال الصيانة والإنشاء والكهرباء، بالإضافة إلى تزويد المستشفى بمولد كهربائي، كما تشمل الأعمال استيراد وتوفير المعدات الطبية والتجهيزات اللازمة. ويشمل المشروع الثالث والذي تبلغ قيمته حوالي 11 مليون درهم شراء الأدوية للمستشفيات والمراكز الصحية في حضرموت الساحل والوادي.

يشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يرتبط بعلاقات استراتيجية مع الحكومة اليمنية، حيث بدأ الصندوق نشاطه التنموي في اليمن منذ عام 1974، ومول خلال تلك الفترة حوالي 49 مشروعاً بقيمة إجمالية تجاوزت 3 مليارات درهم توزعت تلك المشاريع على قطاعات رئيسة، كان من أبرزها مشاريع في القطاع الزراعي والإسكاني والنقل والمواصلات والكهرباء وخدمات الرعاية الصحية، حيث ساهمت تلك المشاريع في مساعدة الحكومة على تقديم خدمات نوعية لشرائح كبيرة من السكان في البلاد.