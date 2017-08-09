مرضى ضغط الدم أكثر عرضة للإصابة بالخرف

نيويورك (رويترز)







أشارت دراسة يابانية إلى أن الأشخاص الذين يعانون تقلبات ضغط الدم بصفة يومية قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالخرف مقارنة بالبالغين الذين يسجلون نتائج ثابتة بعض الشيء.



وفحص الباحثون بيانات شهر من القراءة اليومية لضغط الدم في المنزل للمشاركين في الدراسة والبالغ عددهم 1674 بالغا غير مصاب بالخرف. وخلال السنوات الخمس التالية ومقارنة بمن لم يسجلوا تقلبات في قراءات ضغط الدم اتضح أن من سجلوا التقلبات الأشد أكثر عرضة مرتين للإصابة بالخرف.

وقال الطبيب تومويوكي أوهارا كبير الباحثين في الدراسة وهو من كلية العلوم الطبية في جامعة كيوشو بمدينة فوكوكا اليابانية «تظهر الدراسة الحالية أن الزيادة اليومية في تقلبات ضغط الدم (عند قياسه في المنزل) مرتبطة كثيرا بالخرف والخرف الوعائي ومرض الزهايمر بغض النظر عن متوسط ضغط الدم في المنزل».



ولم تشر الدراسة إلى سبب محتمل لهذا لكن أوهارا قال في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز هيلث إن التغيرات التي قد يحدثها تقلب ضغط الدم في بنية ووظائف الدماغ قد يكون لها دور في الإصابة بالخرف.