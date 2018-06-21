«الشرعية» تحرر مناطق واسعة في البيضاء وصعدة

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

حققت قوات الشرعية مسنودة بالتحالف العربي تقدماً كبيراً على جبهات محافظتي البيضاء وصعدة بعد سيطرتها على العديد من المواقع التي كانت تتمركز بها الميليشيات الانقلابية.

وتمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف العربي، أمس، من تحرير مواقع جديدة في جبهة الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوبي غرب محافظة صعدة، بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية. وقال قائد لواء القوات الخاصة العميد الركن عادل بن علي المصعبي إن قوات الجيش تخوض معارك ضارية مع مليشيا الحوثي الانقلابية على مدى ثلاثة أيام في منطقة الملاحيظ بمديرية الظاهر، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية، وأضاف أن «قوات الجيش تمكنت من تحرير جبال الخرشعي والروقي، فيما تواصل التقدم نحو تحرير جبل الغرزه في جبهة الملاحيظ والتي تبعد كيلومتراً واحداً عن سوق الملاحيظ». ولفت المصعبي إلى أن المواجهات مستمرة حتى اللحظة، وأن قوات الجيش تواصل تقدمها باتجاه الخط الدولي الذي يربط مران بالملاحيظ وحرض، مؤكداً أن التقدم الذي أحرزته قوات الجيش سيساهم بشكل كبير في تضييق الخناق على المليشيا في معقلها بجبال مران.

إلى ذلك، تمكنت قوات الجيش، أمس، من تحرير «عقبة القنذع» بمديرية «نعمان» شرق محافظة البيضاء. وقال مصدر عسكري في اللواء 153 مشاة لوكالة الانباء اليمنية «إن قوات اللواء ووحدات عسكرية من ألوية محور بيحان تمكنت من تحرير عقبة القنذع في مديرية نعمان وقرن لبان في مديرية الملاجم». وأضاف المصدر أن «أطقم المليشيا الحوثية الانقلابية فرت من عقبة القنذع باتجاه منطقة الجريبات وتمت محاصرتها في فضحة». وأكد المصدر أن قوات الجيش تواصل تقدمها باتجاه مديرية الملاجم وسط مواجهات عنيفة مع المليشيا الانقلابية تكبدت خلالها المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وقال قائد محور بيحان قائد اللواء 26 مشاة اللواء الركن مفرح بحيبح في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة «إن قوات الجيش أطلقت عملية عسكرية واسعة من محورين، وهما: محور نعمان ومحور ناطع- الملاجم، وتمكنت القوات من تحرير مواقع استراتيجية مهمة خلال الساعات الأولى من انطلاق العملية». وأضاف أن «قوات الجيش مسنودة بطيران التحالف العربي تمكنت من تحرير عقبة القنذع بالكامل ويوجد بها الخط الذي يربط مديرية بيحان التابعة لمحافظة شبوة بمحافظة البيضاء». وأكد قائد محور بيحان، أن قوات الجيش تمكنت، من تحرير مواقع «الفقراء وقرن البان وأجزاء من اشعاب فضحة» وسط فرار جماعي لعناصر المليشيا، موضحاً أن 37 عنصراً من مليشيا الحوثي قتلوا وجرح آخرون بنيران الجيش، كما تم أسر ما يقارب 30 من عناصر المليشيا، إضافة إلى تدمير ثلاثة أطقم قتالية وتدمير عربة «بي ام بي» تابعة للمليشيا.

وفي لحج، تصدت قوات الجيش فجر أمس، لهجوم عنيف شنته مليشيا الحوثي الإيرانية على مواقعها شمالي المحافظة. وقال الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب إن مليشيا الحوثي شنت هجوماً عنيفاً على مواقع الجيش الوطني في جبل «حمالة» الاستراتيجي بجبهة «كرش» الشريجة شمالي مديرية القبطية.

وأفاد أن قوات الجيش الوطني من منتسبي اللواء الخامس دعم واسناد واللواء الثاني مشاة حزم تصدت للهجوم وأجبرت عناصر المليشيا على التراجع والفرار بعد معارك عنيفة. وأكد النقيب أن المليشيا تكبدت أكثر من 20 قتيلاً وعشرات الجرحى من عناصرها علاوة على تدمير عدد من الآليات القتالية التي دكتها مدفعية الجيش الوطني.

ولفت إلى أن المليشيا دفعت بتعزيزات كبيرة إلى جبهة «الشريجة الراهدة» وهي جبهة يمتد مسرحها العسكري قرابة 50 كيلومتراً من جبال «القبيطة» إلى جبال «ماوية». وأضاف النقيب «تعتقد المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران أنها بهذه التعزيزات ستستطيع تعويض ما خسرته في جبهة الساحل الغربي وخصوصاً خسارتها في الامتداد الساحلي الغربي وصولاً إلى مطار الحديدة الدولي».