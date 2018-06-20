دبي (الاتحاد)

ينظم اتحاد السباحة دورة دولية لإعداد معلمي ومدربي السباحة في الإمارات، وتنطلق الأحد المقبل، وتستمر حتى الأربعاء، وذلك بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وبإشراف من الاتحاد الدولي «فينا».

وتقام الدورة بمسبح ومسرح إدارة الأنشطة بنادي تراث الإمارات، خلال الفترة المسائية من الرابعة وحتى التاسعة والنصف مساءً.

وأوضح عبد الله الوهيبي، الأمين العام للاتحاد أن الدورة تأتي في إطار حرص الاتحاد على تنظيم عدد من الدورات التدريبية، سواء في تعليم وتدريب السباحة أو الإنقاذ لتطوير معلمي السباحة، واطلاعهم على أحدث النظم العالمية في التدريب والإنقاذ، وشكر الوهيبي مجلس أبوظبي الرياضي على رعايته لتنظيم الدورة وفتحها بالمجان لمن يرغب في الحضور، وذلك فقط عن طريق التواصل والتسجيل مع الاتحاد.

وأشار إلى أن المشاركين في الدورة سيحصلون على شهادة مشاركة من مجلس أبوظبي الرياضي وشهادة دولية صادرة من الاتحاد الدولي «فينا» ومعتمدة رسمياً، وسيتم خلال الدورة التي يشرف عليها أساتذة معتمدون طرح أحدث طرق التدريب وتعليم السباحين الصغار، خاصة أن انتشار السباحة واتساع قاعدتها الفترة الأخيرة جعل من الضروري التواصل وتهيئة أكبر عدد من المدربين للتعامل مع هذا التطور.