الرميثي: أجنبي الوحدة الرابع قد يكون من المونديال

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

كشف أحمد الرميثي، رئيس شركة الوحدة لكرة القدم، أن مغالاة نادي فلامنجو البرازيلي كانت خلف صرف النظر عن الجناح إيفرتون ريبيرو رغم ترحيب اللاعب باللعب للوحدة، مشيراً إلى أن التعاقد مع لاعب أجنبي يكمل عقد محترفي الفريق بجانب تيجالي وباتنا وشانج ريم، ما زال قيد الدراسة وقد يكون من بين المشاركين في مونديال روسيا.

وقال: ليس لدينا توجه بالتعاقد مع لاعب مواطن بعد صرف النظر عن المدافع محمد عايض، حيث يوجد حمدان الكمالي وسالم سلطان وأحمد راشد وشانج ريم، وإن حدث ذلك فإنه سيكون وفقاً للسقف وإطار النادي المحدد للتعاقدات.

أشار الرميثي إلى أن مغادرة عدد من اللاعبين للنادي جاء وفقاً لنسبة المشاركات والتقييم الفني، لذلك رأى النادي أن يتيح لهم فرصة اللعب لأندية أخرى وسهل عملية انتقالهم.

وانتقد الرميثي تجاوز بعض الأندية سقف الرواتب، وإبقاء اتحاد كرة القدم للقرارات حبيسة الأدراج، وقال: الجمعية العمومية الثلاثاء المقبل، ولا بد أن تكون المعطيات واضحة وثابتة على الجميع، أما أن نطبق السقف وتكون لدينا الضوابط والآليات التي تحكمه، أو نفتح أمر التعاقدات ونحاسب الأندية على مداخيلها ومصاريفها، وأن تكون خالية من الديون.