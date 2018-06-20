منتخبنا يبدأ المشوار بلقاء البحرين

علي معالي (دبي)

يبدأ منتخبنا مشواره في الجولة الثانية من تصفيات آسيا لكرة السلة بلقاء البحرين في التصفيات التي تستضيفها صالة نادي شباب الأهلي- دبي من 27 إلى 30 يونيو الجاري، بمشاركة منتخبات السعودية والبحرين وعمان، وكان منتخبنا قد تصدر الجولة الأولى التي جرت فبراير الماضي في البحرين.

يلتقي منتخبنا مع البحرين يوم 27 ويسبقها مباراة السعودية مع عمان، وتحصل المنتخبات المشاركة على راحة في اليوم التالي على أن تخوض بقية المباريات يومي 29 و30 بلقاء منتخبنا مع عمان، والبحرين مع السعودية، ثم الجولة الأخيرة بلقاء منتخبنا مع السعودية وعمان مع البحرين، ويتأهل الأول من هذه التصفيات إلى جولة أخرى من تصفيات القارة الآسيوية المؤهلة لأمم آسيا في ظل النظام الجديد الذي تم استحداثه مؤخرا من جانب الاتحادين الآسيوي والدولي.

وبعد إلغاء نظام التأهل في القارة الآسيوية سيتم إلغاء التأهل من خلال بطولة الخليج للمنتخبات والتي كان يتأهل من خلالها الفريق البطل إلى أمم آسيا، حيث إن التصفيات التي تنطلق جولتها الثانية في دبي هي أول مرة يطبق فيها النظام القاري الجديد.

ويستعد منتخبنا لهذه التصفيات حاليا من خلال المشاركة في بطولة دولية في تونس تقام على قاعة رادس، بمشاركة منتخبات تونس والكونجو الديمقراطية ومالي، وكان منتخبنا قد خسر مباراته الأولى ضد تونس 88 - 60، وهي المحطة الأخيرة لإعداد منتخبنا قبل خوض الجولة الثانية من التصفيات، وهي دورة قوية خاصة أن منتخب تونس يستعد من خلالها لكأس العالم، حيث لعب بكامل قوته.

وقبل دولية تونس أقام منتخبنا معسكر خارجي لعب خلاله عددا من المباريات الودية وأداء العديد من التدريبات التي جعلت الفريق يصل إلى مرحلة فنية وبدنية مناسبة خاصة بعد أن كان عدد من اللاعبين متوقفين عن اللعب منذ فترة لانتهاء الموسم.