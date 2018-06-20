  • الخميس 07 شوال 1439هـ - 21 يونيو 2018م

مواجهات ساخنة في اليوم الثالث

«وايلد ايلوشن» لجودلفين تطمح بلقب «ريبسديل ستيكس»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 21 يونيو 2018

دبي (الاتحاد)

ويجتذب اليوم الثالث للمهرجان نخبة من الخيول القوية، وتمثل المهرة «وايلد ايلوشن» لجودلفين، خيول الإمارات في الشوط الثالث سباق ريبسديل ستيكس لمسافة 2000 متر، والذي تبلغ جوائزه 200 ألف درهم، بمشاركة 10 خيول.

وتسعى وصيفة سباق الاوكس الإنجليزي «جروب1» في ابسوم بداية هذا الشهر، لتعويض تلك الخسارة وتحقيق الفوز بلقب هذا السباق، ويدفع المدرب الأيرلندي المخضرم ايدن اوبرايان بالثلاثي «ساروكش» و«ماجيك واند» و«اثينا».

ويستهل الحفل بسباق نورفولك ستيكس للفئة الثانية لمسافة ألف متر والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة في سن السنتين والذي تبلغ جوائزه 100 ألف جنيه إسترليني، بمشاركة 10 خيول، ويبرز في هذا السباق «تشارمينج كيد» بإشراف ريتشارد فاهي وبقيادة بول هانجان، و«كينكس» بإشراف مايك شانون وبقيادة شارلي بيشوب.

وتخوض خيول الإمارات التحدي في الشوط الثاني على لقب سباق هامبتون ستيكس لمسافة 2000 متر للفئة الثالثة، والذي تبلغ قيمة جوائزه 90 ألف جنيه إسترليني، ويدفع فريق جودلفين بالثلاثي «كي فيكتوري» بإشراف شارلي أبلبي وبقيادة ويليام بيوك، ورفيقه «نورديك لاين» بقيادة جيمس دويل، و«ناشيونال ارمي» بإشراف سعيد بن سرور وبقيادة كريستوف سوميون.

ومن خيول الإمارات المشاركة في الشوط «وادي الصفا» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، و«مصر» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«سلفر كوارتز» لإسطبلات الأصايل. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 