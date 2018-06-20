«بويتس وورد» ينتزع لقب «برنس أوف ويلز»

محمد حسن (دبي)

توج «بويتس وورد» لسعيد سهيل بلقب الشوط الرئيسي لسباق برنس أوف ويلز للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، أمس ضمن ثاني أيام مهرجان رويال أسكوت الملكي البريطاني لسباقات الخيول 2018 بمضمار أسكوت العريق بإنجلترا، الذي يستمر حتى السبت المقبل، بمشاركة نخبة من أقوى الخيول العالمية تتنافس على ألقاب أبرز الأشواط.

ومنح الجواد البطل بإشراف مايكل ستاوت وبقيادة جيمس دويل، اللقب للإمارات خلال فعاليات اليوم الثاني عندما قطع المسافة بزمن قدره 2:03:51 دقيقة، متفوقاً على المرشح الأول «كراكسمان» بإشراف جون جوسدن وبقيادة فرانكي ديتوري، وجاء ثالثاً «هوكبيل» لجودلفين بإشراف شارلي أبلبي وبقيادة ويليام بيوك.

وحل الجواد «آفاق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وصيفاً في الشوط الخامس لسباق رويال هنت كب «تكافؤ» لمسافة 1600 متر البالغ إجمالي جوائزه 175 ألف جنيه، والمخصص للخيول في سن ثلاث سنوات، وتوج باللقب «سيتل فور باي» بإشراف ديفيد مارنان وبقيادة دبليو لي بعد أن قطع المسافة بزمن قدره 1:39:42 دقيقة، وحل في المركز الثالث «سيركس كواتشر» بإشراف جان تشابل وبقيادة جي اف ايجان.

وكسبت المهرة «سنيورا كابيلو» لمؤسسة فينيكس، بإشراف جون كوين وبقيادة اويسين ميرفي، أول أشواط اليوم الثاني سباق كوين ماري ستيكس للفئة الثانية المخصص للمهرات في سن السنتين لمسافة ألف متر البالغ إجمالي جوائزه 110 آلاف جنيه بمشاركة 22 خيلاً، وقطعت البطلة المسافة بزمن قدره 1:00:65 دقيقة، وحلت وصيفة «جوسامر وينجز» بإشراف ايدن اوبراين وبقيادة دوناتشا اوبراين، وحلت ثالثة شيدز اوف بلو«بإشراف كلايف جي كوكس».