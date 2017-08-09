«الهلال» توزع مساعدات إغاثية لسكان شبوة والمرضى في المكلا

شبوة ، عدن (وام)

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أمس، قافلتي مساعدات غذائية الى منطقة عزان في مديرية ميفعة بمحافظة شبوة حيث تم توزيعهما على السكان في إطار حملتها الانسانية لدعم الشعب اليمني وللتخفيف من معاناة الأهالي ومساعدتهم على مواجهة إعباء الحياة. وعبر الأهالي عن سعادتهم الغامرة بهذه المساعدات ، مشيدين بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنساني في اليمن.. «الهلال الأحمر». وأكد رئيس فريق الهلال محمد سيف المهيري أن الهيئة مستمرة في توزيع المساعدات الغذائية على أهالي المحافظة انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على مد يد العون والمساعدة لأبناء محافظة شبوة كافة لسد الفجوة الغذائية التي تشهدها المحافظة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب.

بدوره أعرب مدير عام مديرية ميفعة بمحافظة شبوة عبد الله عاتق باعوضة، عن بالغ التقدير للهلال الأحمر الإماراتي وفريق عمله بالمحافظة الذي يبذل جهوداً رائعة للوصول إلى الفئات المحتاجة في مختلف مناطق ومديريات محافظة شبوة ، مثمناً دعم دولة الإمارات العربية المتحدة وجهودها النوعية على كافة الأصعدة الإنسانية والتنموية والأمنية.

من ناحية أخرى، وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية مساعدات غذائية على مرضى السرطان والمصابين بالفشل الكلوي في مديرية المكلا وذلك في إطار الحملة الانسانية التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة على أكثر من صعيد لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية.

وأكد أحمد النيادي نائب رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت حرص الهيئة على المساهمة فى رفع المعاناة عن المحتاجين خاصة المرضى منهم والذين هم في أمس الحاجة لهذه المساعدات الغذائية.. موضحا أن هذه المعونات تأتي ضمن سلسلة حملات للمساعدات الإنسانية تسعى هيئة الهلال الأحمر الإماراتية لتقديمها لأبناء محافظة حضرموت وفق خطة عملها وتلبية لنداء الأهالي في المنطقة ومدا ليد العون والإخاء إليهم.

ونوه إلى أن تقديم الدعم الصحي للمواطنين والمراكز والمنشآت الصحية يحظى بالأولوية ضمن خطة عمل الهيئة باعتباره واجبا إنسانيا وأخلاقيا يجسد روح الإخاء بين البلدين الشقيقين خاصة في هذه الظروف التي يمر به اليمن. وأعرب المستفيدون - الذين تسلموا المساعدات الغذائية - عن سعادتهم بهذه المبادرة وتقدموا بالشكر والتقدير لدولة الإمارات، وقيادتها الرشيدة التي كانت وقفتها مشرفة مع المتضررين من الأوضاع السابقة التي شهدتها البلاد مؤكدين أنهم لمسوا عن قرب مدى الاهتمام الذي توليه الإمارات لأوضاعهم وظروفهم الإنسانية وأشادوا بالبرامج المتميزة التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في اليمن، في مختلف المجالات التنموية والصحية والتعليمية والإغاثية، والخدمات الضرورية.

إلى ذلك، التقى المهندس محمد الكتبي مدير الهلال الأحمر الإماراتي في عدن أمس فضل الجعدي محافظ محافظة الضالع لمناقشة وضع المحافظة في المجالات المختلفة وأبرز احتياجاتها. وتطرق الجعدي خلال اللقاء إلى متطلبات محافظة الضالع ووضع المرافق الخدمية فيها وحجم الدمار الذي لحق بها جراء الحرب التي شنها الانقلابيون على المحافظة في مارس 2015م.. وقدم دراسة شملت أبرز المشاريع التي بحاجة إلى تدخل عاجل خاصة بمجال المياه والكهرباء والنظافة العامة. وأشار الجعدي إلى أن أبرز ما تحتاجه المحافظة حاليا هو دعم صندوق النظافة لتحسين مظهر المدينة. واطلع مدير الهلال الأحمر الإماراتي في عدن على الدراسة المقدمة من المحافظ ووعد بالرد قريبا على ما سيتم اعتماده من هذه المشاريع التي تضمنتها وتحتاجها محافظة الضالع.