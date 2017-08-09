المصري يجرد الزمالك من الكأس

القاهرة (أ ف ب)

جرد المصري البورسعيدي الزمالك من لقب بطل كأس مصر لكرة القدم، بفوزه عليه 2 - صفر في الدور نصف النهائي على ملعب الجيش في برج العرب.

وسجل عبد الله جمعة في الدقيقة (86) ركلة جزاء وعبد الله بيكا (90+5) الهدفين، وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها المصري المباراة النهائية لمسابقة الكأس منذ 19 عاماً.

جاءت بداية المباراة هجومية من جانب المصري، الذي سعى لمباغتة الزمالك في الدقائق الأولى، وكاد محمد الشامي يمنحه التقدم بتسديدة قوية من خارج المنطقة تصدى لها أحمد الشناوي.

وسنحت أول فرصة للزمالك من تسديدة لباسم مرسي مرت بعيداً عن المرمى، ثم تصدى أحمد بوسكا لفرصة أخرى لأبناء ميت عقبة عن طريق مرسي.

وكثف الزمالك محاولاته في الشوط الثاني، وأهدر مرسي فرصة محققة أضاع الكرة بغرابة، ورد أحمد جمعة عندما تلقى كرة عرضية من محمد حمدي سددها فوق العارضة.

وحصل المصري على ركلة جزاء تسبب فيها أحمد توفيق، فانبرى لها عبد الله جمعة بنجاح، وسددها قوية على يمين أحمد الشناوي.

واحتسب الحكم 5 دقائق وقتاً بدل ضائع، حاول خلالها الزمالك تعديل النتيجة من تسديدة قوية لأحمد توفيق، ارتدت من القائم، قبل أن يوجه بيكا الضربة القاضية للزمالك بتسجيله الهدف الثاني من هجمة مرتدة في الثواني الأخيرة.