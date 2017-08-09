«القارة العجوز» في قبضة «الملكي»

محمد حامد (دبي)

«ريال زيدان» سوبر أوروبا ليس فقط لأنه حصل على لقب السوبر القاري بعد فوزه بهدفين لهدف على مانشستر يونايتد، ولكن لأنه مستمر في تحقيق وتحطيم الأرقام القياسية على المستويات كافة، بقيادة أيقونته التاريخية زين الدين زيدان الذي خلع عباءة اللاعب الأسطوري، وأصبح مرشحاً ليكون واحداً من أفضل المدربين في العالم، فقد حقق 6 ألقاب من بين 8 للفريق الملكي منذ أن حصل على فرصة الجلوس على مقعد الإدارة الفنية، وما يميز زيدان أنه يحقق هذه الإنجازات المتتالية في هدوء تام، بعيداً عن إثارة أي مشكلات مع الحكام أو الإعلام أو اللاعبين مثل غيره من المدربين.

الملكي حقق الفوز للمرة الـ 11 على التوالي في مباراة نهائية قارية أو دولية، أي خلال مشاركاته في دوري الأبطال وسوبر أوروبا ومونديال الأندية، حيث لم يخسر نهائياً واحداً في هذه البطولات التي خاضها منذ عام 2000 حتى الآن، وهو ما دفع الصحافة المدريدية إلى الاحتفال على طريقتها الخاصة، فقالت إن الريال ليس مجرد فريق اعتاد الوصول للمباريات النهائية، بل أصبح من المعتاد أن يفوز بها جميعاً، وهو ما يؤكد قوة شخصية العملاق المدريدي، وهي الثقة التي يستمدها من تاريخه الكبير ومكانته العالمية.

رقم قياسي آخر حققه الريال، أو بالأحرى استمر في تحطيمه، وهو التسجيل في 66 مباراة متتالية بجميع البطولات، ليصبح النادي الوحيد في أقوى 5 قوى كروية على الذي يحقق هذا الإنجاز، متفوقاً على أندية إسبانيا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، ويبدو أن النادي الملكي أصبح مرشحاً للذهاب بعيداً بهذا الرقم القياسي خلال الموسم الحالي، حيث يعتمد زيدان على الأداء الهجومي الفعال، ولا يتوقف عن التسجيل في أي مباراة.

وأصبح الريال أول فريق يحقق السوبر الأوروبي لموسمين متتاليين للمرة الأولى منذ عام 1990، وكان إيه سي ميلان آخر من فعلها في العام المشار إليه، وهي فترة توهج النادي الإيطالي، وفي الوقت الراهن يسيطر الريال على البطولات القارية بالطريقة ذاتها، وهو ما يحسب لزيدان المتألق تدريبياً بصورة لافتة.