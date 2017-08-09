«فخر أبوظبي» يحتفل بـ «عام زايد» في هولندا

مصطفى الديب (أبوظبي)

احتفل لاعبو الجزيرة، في ختام المعسكر الإعدادي الناجح بهولندا، بالمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، باعتبار 2018 «عام زايد» احتفاءً بمئوية المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورفع لاعبو الفريق صور الشيخ زايد وعلم الإمارات، وقام المركز الإعلامي بنشر مطبوعات ورقية للجماهير والحضور باللغة الإنجليزية، تتضمن تذكيراً بأعمال الشيخ زايد في شتى المجالات الاجتماعية والرياضية والإنسانية.

وكان الفريق اختتم تجاربه الودية بالمعسكر الصيفي، بحضور باوزا المدير الفني للمنتخب ومساعده، حيث التقى الفريق تريفيرز الهولندي وتغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ودفع تين كات المدير الفني للفريق، بتشكيلة غلب عليها طابع الشباب، إذ دفع بجميع اللاعبين صغار السن، ومنح الفرصة للاعبين للاحتكاك في مثل هذه المناسبات، للوقوف علي مدى تجانسهم مع باقي اللاعبين، كما أشرك تين كات أيضاً لاعب الوسط الجديد لاسانا ديارا وأحمد خليل، مع إراحة كل من محمد فوزي، فارس جمعة، مسلم فايز، محمد جمال، مبارك بوصوفة، رشيدوف، علي مبخوت. وسجل أهداف المباراة كل من أحمد خليل هدفين وأحمد العطاس هدفاً.

وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً وقامت بالتقاط الصور التذكارية مع نجوم الفريق مثل علي مبخوت ولاسانا ديارا. ورغب المدير الفني في الاطمئنان على اللاعبين قبل العودة لأبوظبي مساء غدٍ، حيث يحصل اللاعبون على راحة قصيرة لتبدأ بعدها المرحلة الأخيرة من الإعداد، ويبحث الجهاز الفني عن مباريات ودية خلال الفترة الأخيرة لتجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب، خصوصاً في ظل التنافس القوي بين الجميع لدخول التشكيل الأساسي.

يأتي هذا فيما يحسم المدير الفني، بالتشاور مع إدارة النادي، مصير اللاعب الأجنبي الرابع في قائمة الفريق للموسم الجديد، والذي تحدده احتياجات الفريق بعد وقوف المدير الفني على مستوى الجميع خلال معسكر هولندا.