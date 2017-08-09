«أبوظبي الرياضية» تواكب الجو جيتسو في كل البطولات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت قنوات أبوظبي الرياضية التابعة لـ «أبوظبي للإعلام» عن مواكبتها الموسم الجديد لبطولات الجو جيتسو التي ينظمها اتحاد اللعبة على مستوى الدولة وخارجها، وذلك في إطار حرصها على نقل أهم الأحداث الرياضية المحلية والإقليمية والعالمية، عبر أحدث تقنيات البث العالمية، بما يعكس مكانة أبوظبي عاصمة لرياضة الجو جيتسو.

وتنقل أبوظبي الرياضية بشكل حصري منافسات بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين التي تقام في ختام الموسم أبريل من كل عام على مدار أسبوعين، حيث سيجري تخصيص قناة أبوظبي الرياضية الثانية لنقل منافسات البطولة، ولعرض سلسلة من البرامج والأفلام الوثائقية والفقرات واللقاءات الخاصة من داخل الدولة وخارجها، والتي تعقبها مجموعة من الأفلام الوثائقية التي تغطي البطولة من مختلف جوانبها.

وستشمل التغطية استوديوهات تحليلية للبطولات والمنافسات التي تقام في الدولة أو خارجها، والتي سترصد ردود الأفعال قبل وبعد المنافسات من المشاركين في البطولة على الهواء مباشرة، إضافة إلى برامج متخصصة مثل «جو جيتسو الإمارات» الأسبوعي من تقديم طارق الحمادي، الذي يسلط الضوء لساعة كاملة على أحداث وأخبار اللعبة محلياً وعالمياً، واستعدادات المنتخب للمنافسة فيها، وما يحققه من انتصارات وإنجازات، إضافة إلى برامج تقدم معلومات تثقيفية عن اللعبة، ووثائقيات خاصة عن اللاعبين والمدربين والأكاديميات، وتقارير خاصة من داخل الدولة وخارجها.

وتتضمن التغطية نقلاً مباشراً لجميع المؤتمرات الصحفية الخاصة بأنشطة الاتحاد لرصد آخر أخبار اللعبة، ومساعيها إلى الحصول على الاعتماد الأولمبي، وزيادة قاعدة الممارسة داخل الدولة بشكل خاص، وعلى الصعيد العالمي بشكل عام، في ظل ما يقوم به اتحاد اللعبة من دور كبير كون أبوظبي عاصمة الجو جيتسو في العالم.

وأوضح يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، أن هذه التغطية الخاصة تأتي دعماً لجهود اتحاد الجو جيتسو الرامية إلى نشر هذه الرياضة في الدولة وتوسيع قاعدة ممارسيها ومتابعيها وتعزيز قدراتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب تسليط الضوء على البنية التحتية والمرافق والإمكانات التنظيمية والفنية المتميزة التي تتمتع بها الدولة، خاصة أن أبوظبي تحتضن مقر الاتحاديين الآسيوي والدولي.

وقال: «أبوظبي الرياضية» وضعت جميع إمكاناتها وخبراتها الفنية والتقنية، إلى جانب نخبة من مراسليها ومعلقيها في سبيل توفير تغطية متكاملة لمتابعي هذه الرياضة على مستوى العالم العربي وفق أعلى مستويات الاحترافية والموضوعية، حيث سيجري تخصيص قنوات خاصة لنقل المنافسات عبر حلقات وتقارير خاصة عن البطولة، إلى جانب فعاليتها الافتتاحية والختامية، فضلاً عن مجموعة من الأفلام الوثائقية بعد ختام المنافسات.

وأشار السعدي إلى أن التغطية تشمل أهم البطولات التي ينظمها الاتحاد، من بينها بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة مختلف جولاتها التي بدأت السبت الماضي وأبوظبي جراند سلام التي انطلقت جولتها الأولى 15 يوليو الماضي، وغيرها من الأنشطة والفعاليات الأخرى.

يذكر أن قنوات أبوظبي الرياضية لعبت دوراً مساهماً في نجاح إدراج اللعبة في الألعاب الشاطئية الأولمبية العالمية في سان ديجو بالولايات المتحدة الأميركية، ودورة الألعاب الشاطئية الآسيوية، ودورة الألعاب العالمية للرياضات داخل الصالات، ودورة الألعاب الآسيوية بجاركارتا في إندونيسيا 2018، وذلك بفضل الدعم الإعلامي المتميز الذي قدمته بالتنسيق والتعاون الاستراتيجي المثمر مع الاتحاد والأطراف المعنية الأخرى، حيث يدخل ذلك في رصيد النجاحات التي تميزت بها قنوات أبوظبي الرياضية في تغطية أهم فعاليات ومنافسات هذه الرياضة.