منتخبنا إلى ربع نهائي «الماستر»

وليد فاروق (دبي)

تأهل منتخبنا الوطني للسنوكر «الماستر» إلى دور الثمانية في بطولة العالم للسنوكر «فرق» 6 كرات، المقامة منافساتها بمنطقة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر المصرية، وذلك بعد تصدره مجموعته بجدارة، ضمن منافسات دور الـ16 من خلال تحقيقه 3 انتصارات متتالية.

ونجح فريق «الماستر» المكون من محمد الجوكر قائد منتخبنا، ومعه محمد شهاب في تحقيق الفوز الثالث الصعب والهام مساء أمس الأول على منتخب محترفي جنوب أفريقيا بنتيجة 3-2، ليكون الفوز الثالث له على التوالي بعد سابق فوزه على فريقي منتخبي ويلز ومصر (الدولة المضيفة) ليتصدر قمة مجموعته ويتأهل بجدارة إلى دور الثمانية.

وتقام منافسات بطولة الفرق في بطولة العالم للسنوكر بمشاركة 27 دولة من مختلف أنحاء العالم، وتشارك الإمارات بفريقين الأول «الماستر» ويمثله كل محمد الجوكر ومحمد شهاب، أما فريق منتخب الإمارات فيمثله كل من عيسى السيد وعبدالله العطار، وذلك ضمن منافسات الدور الأول «المجموعات».

وقد تأهل فريق «الماستر» إلى دور الثمانية فيما خرج منتخبنا للرجال من منافسات البطولة بعد خسارتهم الثانية في هذه المرحلة من المنتخب الإيراني صفر -5، علما أنه سبق وأن فاز على منتخب البحرين بنتيجة 4-1، وخسر مباراته الثانية أمام المنتخب المصري 2-3.