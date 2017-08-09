منتخبنا إلى ربع نهائي «الماستر»

وليد فاروق (دبي)
تأهل منتخبنا الوطني للسنوكر «الماستر» إلى دور الثمانية في بطولة العالم للسنوكر «فرق» 6 كرات، المقامة منافساتها بمنطقة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر المصرية، وذلك بعد تصدره مجموعته بجدارة، ضمن منافسات دور الـ16 من خلال تحقيقه 3 انتصارات متتالية.
ونجح فريق «الماستر» المكون من محمد الجوكر قائد منتخبنا، ومعه محمد شهاب في تحقيق الفوز الثالث الصعب والهام مساء أمس الأول على منتخب محترفي جنوب أفريقيا بنتيجة 3-2، ليكون الفوز الثالث له على التوالي بعد سابق فوزه على فريقي منتخبي ويلز ومصر (الدولة المضيفة) ليتصدر قمة مجموعته ويتأهل بجدارة إلى دور الثمانية.
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وقد تأهل فريق «الماستر» إلى دور الثمانية فيما خرج منتخبنا للرجال من منافسات البطولة بعد خسارتهم الثانية في هذه المرحلة من المنتخب الإيراني صفر -5، علما أنه سبق وأن فاز على منتخب البحرين بنتيجة 4-1، وخسر مباراته الثانية أمام المنتخب المصري 2-3.