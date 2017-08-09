جمارك دبي تتعامل مع 12 مليون مسافر في 6 أشهر

دبي (الاتحاد)

تعاملت جمارك دبي مع نحو 12 مليون مسافر قادم إلى دبي، وأنجزت تفتيش نحو 18 مليون حقيبة جاءت عبر قرابة 39 ألف رحلة في النصف الأول من العام الحالي، مسجلة نحو 360 ضبطية، إضافة إلى قرابة 6 آلاف و500 معاملة جمركية.

وقال إبراهيم الكمالي، مدير إدارة عمليات المسافرين مكلف في جمارك دبي، إن الدائرة نجحت في إرساء قواعد منظومة أداء فعالة، ساهمت في جعل حركة المسافرين تتسم باليسر والسهولة، مضيفاً أن ابتكارات جمارك دبي وتوظيف التكنولوجيا ساهما في تسريع حركة المسافرين عبر مختلف مباني المطار.

وأشار إلى بعض هذه التقنيات مثل «نظام التفتيش الذكي، الذي اختصر وقت التفتيش بنسبة 50 إلى 70%، والمسار الجمركي الذكي وهو عبارة عن أرضيات مضيئة تعمل بنظام LED لخدمة المسافرين القادمين إلى الدولة، وتحديداً عند دخولهم منطقة التفتيش، وتوجههم بطريقة ذكية، بحيث يتم تعريف المسافر بسهم مضيء على الأرض يوضح مساره، سواء باللون الأحمر إن كان يجب عليه تفتيش حقائبه، أو باللون الأخضر للتوجه مباشرة إلى بوابة الخروج، مروراً بالكاشف والعين الثالثة».وبخصوص الاستعداد لموسم الحج وموسم الإجازات الصيفية، أكد الكمالي أن الإدارة تولي اهتماماً كبيراً لموسم الحج بهدف التسهيل على حجاج بيت الله الحرام لإنجاز إجراءات السفر بسرعة ويسر، مشيراً إلى أن الاستعداد بدأت مبكراً بمناقشة الخدمات المتوفرة التي ستقدم لحجاج بيت الله الحرام القادمين، حيث عقدت لجنة الحج والعمرة بمطارات دبي اجتماعاً ضم عدداً من الممثلين للشركاء الاستراتيجيين وهم إدارة عمليات المسافرين مبنى المطار 1-3، وجوازات دبي، وطيران فلاي دبي، وطيران الإمارات، والطيران السعودي، ودناتا، ومؤسسة تاكسي دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، تم خلاله تحديد تاريخ 18 إلى 20 سبتمبر لوصول رحلات الحجاج لمطارات دبي، والإعلان عن تشكيل لجنة للحج، وتخصيص بوابات وأحزمة لاستلام حقائب الحجاج تكون قريبة من المخارج، بالإضافة إلى تخصيص طاولة بالتنسيق مع المطارات لتوزيع الهدايا على المسافرين والحجاج قبل الخروج من المطار.

وأشار الكمالي إلى أن الإدارة تعمل مع بداية موسم الإجازة الصيفية على تكثيف جهودها لتقديم خدمات مميزة تليق بمكانة دبي كوجهة سياحية عالمية، وذلك عبر خطط عمل ممنهجة من خلال خدماتها الذاتية التي تصب في تسهيل وتسريع العمليات الجمركية، مع مراعاة الاهتمام بالجانب الأمني في عمليات التفتيش والرقابة، حيث اتخذت الجمارك عدداً من الإجراءات في مباني المطار الثلاثة، لتسهيل دخول الزوّار والمقيمين، وشملت التنسيق مع شركات الطيران العاملة لاستيعاب أي ارتفاع محتمل في أعداد المسافرين، وجدولة الإجازات السنوية لمفتشي الجمارك العاملين، والحد منها حسب الأهمية، فضلاً عن الاستعانة بمفتشين من أقسام داخلية أخرى بالعمل مع قسم التفتيش للمساندة والدعم، وزيادة مشغلي أجهزة تفتيش الحقائب.

وأضاف أن الجمارك تقوم بتوعية المسافرين من الدولة والقادمين إليها بالإجراءات الجمركية، من خلال الاطلاع على «دليل المسافرين» على موقعها الإلكتروني، الذي يتضمن كل الإجراءات المتعلقة بالسفر، مثل وزن الأمتعة والمواد المصرح بدخولها، والمواد التي يجب الإفصاح عنها، وإجراءات استرداد مبالغ التأمينات للمسافرين، وغيرها من الإجراءات الجمركية، وكذلك كتيب «ميثاق المسافرين» الذي يوضح حقوق المسافرين لدى الجمارك.