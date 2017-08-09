دبي (الاتحاد)

اتفق معرض «حلال إكسبو دبي» وبوابة سلام على الترويج الاستراتيجي لهذا الحدث المهم وجذب الاستثمارات الأجنبية الحلال إلى دبي، وستعمل هذه الاتفاقية على توسيع نطاق معرض «حلال إكسبو دبي» داخل الإمارات ليصل إلى المستثمرين العالميين والعارضين والزوار التجاريين من قطاعات الأغذية الحلال والبنوك الإسلامية وأسلوب الحياة الحلال.

وبموجب اتفاقية الشراكة، سيجري الطرفان مشاورات منتظمة لمراجعة وضمان مواءمة الأنشطة التعاونية الجارية، ووضع برنامج عمل مشترك، كما ستركز الاتفاقية على توسيع نطاق استخدام الأنشطة الترويجية المشتركة لزيادة الوعي حول معرض «حلال إكسبو دبي» وبرامجه.

يُعقد معرض «حلال إكسبو دبي» في 18 سبتمبر 2017 في دبي بفندق روضة البستان، كما يعُد هذا المعرض حدثاً متخصصاً وهاماً يُعنى بالاقتصاد الإسلامي في الشرق الأوسط، إذ إنه لا يركز على شركات الأغذية الحلال فحسب، بل لديه أيضاً مساحات مخصصة للبنوك الإسلامية وشركات التأمين والأزياء المحتشمة والعلامات التجارية لأساليب الحياة والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد والنقل الحلال والمنافذ الحلال وأحداث الصناعة الحلال وخدمات إصدار الشهادات الحلال وجميع الأعمال ذات الصلة.

قال رئيس أحمد، مدير «أورانج فيرز آند إيفنتس»، التي تنظم معرض «حلال إكسبو دبي»: «يُعد التعاون بين معرض (حلال إكسبو دبي) وبوابة سلام أمراً طبيعياً، حيث تتشارك المنظمتان في الهدف المشترك والمتمثل في تعزيز دبي كمركز للتجارة الحلال في جميع أنحاء العالم.