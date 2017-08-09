5 متهمين يحاكمون في كارثة ستاد "هيلزبره" بعد مرور 28 عاما

د ب أ

مثل خمسة رجال أمام المحكمة، اليوم الأربعاء، بتهمة متعلقة بكارثة ستاد هيلزبره التي قتل فيها 96 شخصا أثناء مشاركتهم في مباراة لكرة القدم في بريطانياـ وذلك بعد مرور أكثر من 28 عاما على وقوعها.



ووصل رئيس الشرطة السابق بغرب يوركشاير وميرسيسيد السير نورمان بيتيسون (61 عاما) وأربعة مشتبه بهم آخرين إلى محكمة وارينجتون الجزئية فى شمال انجلترا لحضور جلسة استماع استمرت لمدة 25 دقيقة تناولت بشكل أساسى المسائل الإدارية.



وذكرت صحيفة "الجارديان" أنه لم يتم تقديم أي ردود رسمية على التهم الموجهة إلى الرجال الخمسة خلال جلسة الاستماع، إلا أنهم جميعا أشاروا إلى أنهم يعتزمون الرد بأنهم غير مذنبين عندما يتم الاستماع إلى مرافعاتهم.



ويواجه بيتيسون واثنان آخران من كبار ضباط الشرطة ومحام لشرطة جنوب يوركشاير اتهامات تتعلق بإخفاء الأدلة أو الكذب بشأن سلوك الشرطة فى المباراة التي أقيمت فى مدينة شيفيلد.

والرجل الخامس هو جراهام ماكريل، الذي كان ضابط الأمن باستاد هيلزبره في ذلك الوقت. وهو متهم بتجاهل لوائح الأمان ومخالفة قواعد الصحة والسلامة.



وقد تم الإفراج عن المتهمين الخمسة بكفالة وتحديد جلسة لنظر القضية في 6 سبتمبر المقبل.

وقد حكمت هيئة محلفين العام الماضي بأن الضحايا الـ 96 "قتلوا بشكل غير مشروع" خلال مباراة في نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم عام 1989 بين ليفربول ونوتنجهام فوريست، حيث ساهم "الخطأ والسهو" من جانب الشرطة في الكارثة.