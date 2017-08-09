القطاع الخاص غير النفطي في دبي ينمو بقوة خلال يوليو

دبي (الاتحاد)

استمر النمو القوي للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي في شهر يوليو، حيث سجل مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، 56.3 نقطة في يوليو، وجاء مماثلاً بشكل كبير لشهر يونيو الذي سجل 56.5 نقطة. وكانت قراءة المؤشر الأخيرة أعلى من المتوسط على المدى البعيد (55.2 نقطة).

وسجل قطاع الجملة والتجزئة (57.9 نقطة) أفضل أداءً مرة أخرى، يليه قطاع السفر والسياحة (56.3 نقطة) وقطاع الإنشاءات (54.8 نقطة). وتشير القراءة الأقل من 50.0 نقطة إلى التراجع بشكل عام، وتشير القراءة الأعلى من 50.0 إلى أن التوسع عام. وتشير القراءة 50.0 إلى عدم حدوث تغير. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني «في الوقت الذي لا يزال فيه المؤشر الرئيس يعكس نمواً ملحوظاً في الاقتصاد غير النفطي خلال شهر يوليو، تتواصل الضغوط التي تتعرض لها هوامش الأرباح لدى الشركات لانخفاض أسعار البيع، خاصة في قطاعي التجارة والضيافة، بينما يبقى نمو التوظيف ضئيلا بوجه عام».

ورغم التوسع الحاد في النشاط التجاري، كان معدل خلق فرص العمل هامشيًا فقط، ليستمر بذلك الاتجاه المسجل في الأشهر الخمسة الأخيرة من التوسع.