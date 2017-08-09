17 مليار درهم زيادة الاحتياطات الدولية لـ «المركزي» في شهر

يوسف البستنجي(أبوظبي)
ارتفع رصيد الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي الإماراتي بقيمة 17 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 5.3% خلال شهر يونيو 2017 ليصل رصيدها إلى 336 مليار درهم مقارنة مع رصيد بلغ 319 مليار درهم بنهاية مايو 2017، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف أمس.
وأظهرت البيانات أن احتياطيات المصرف المركزي من الذهب بقيت مستقرة عند 1.1 مليار درهم تقريبا دون تغيير يذكر خلال شهر يونيو الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه.
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من جهة أخرى، زادت التمويلات المصرفية المقدمة لقطاع الصناعات التحويلية المحلي بنحو 3% خلال الربع الثاني الذي ينتهي في 30 يونيو 2017 لترتفع بقيمة ملياري درهم جديدة لتبلغ 70.3 مليار درهم مقارنة مع 68.3 مليار درهم بنهاية مارس 2017.
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وحظي قطاع النقل والتخزين والخدمات اللوجستية بزيادة في رصيد القروض والتسهيلات المصرفية المقدمة للقطاع بلغت 2.7 مليار درهم خلال الربع الثاني من 2017 ليبلغ رصيدها 63.13 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.