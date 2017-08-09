17 مليار درهم زيادة الاحتياطات الدولية لـ «المركزي» في شهر

يوسف البستنجي(أبوظبي)

ارتفع رصيد الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي الإماراتي بقيمة 17 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 5.3% خلال شهر يونيو 2017 ليصل رصيدها إلى 336 مليار درهم مقارنة مع رصيد بلغ 319 مليار درهم بنهاية مايو 2017، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف أمس.

وأظهرت البيانات أن احتياطيات المصرف المركزي من الذهب بقيت مستقرة عند 1.1 مليار درهم تقريبا دون تغيير يذكر خلال شهر يونيو الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

إلى ذلك افتتحت البنوك الوطنية 16 فرعا جديدا خلال شهر يونيو 2017 ليرتفع عدد فروعها إلى 838 فرعا مقارنة مع 822 فرعا بنهاية شهر مايو 2017، فيما بقي عدد فروع البنوك الأجنبية مستقرا عند 85 فرعا دون تغيير خلال الشهر نفسه. بينما انخفض عدد العاملين والموظفين لدى البنوك العاملة بالدولة (23 بنكا وطنيا و 26 بنكا أجنبيا) بـ 607 موظفين خلال شهر يونيو 2017 ليستقر العدد الإجمالي للعاملين في القطاع بشكل مباشر عند 36351 موظفا مقارنة مع 36958 موظفا بنهاية شهر مايو 2017.

من جهة أخرى، زادت التمويلات المصرفية المقدمة لقطاع الصناعات التحويلية المحلي بنحو 3% خلال الربع الثاني الذي ينتهي في 30 يونيو 2017 لترتفع بقيمة ملياري درهم جديدة لتبلغ 70.3 مليار درهم مقارنة مع 68.3 مليار درهم بنهاية مارس 2017.

واستحوذ قطاع العقار والإنشاءات على حصة كبيرة من التمويلات الجديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري، إذ ارتفع رصيد الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع بقيمة 14.2 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 5.3%، ليصل رصيدها إلى 281.2 مليار درهم بنهاية يونيو 2017 مقارنة مع 267 مليار درهم بنهاية مارس 2017.

وحظي قطاع النقل والتخزين والخدمات اللوجستية بزيادة في رصيد القروض والتسهيلات المصرفية المقدمة للقطاع بلغت 2.7 مليار درهم خلال الربع الثاني من 2017 ليبلغ رصيدها 63.13 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.