دُبي (الاتحاد)

تتعاون «دو» و«اتصالات» مع دبي للعقارات لبناء بنية تحتية ذكية لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات الاتصالات ضمن المشاريع المستقبلية للشركة، ضمن اتفاقية «تعاون» بين الشركتينو التي تتضمن أكثر من 50 مشروعا في جميع أنحاء الدولة لدعم الرؤية الحكومية في تطوير بنية تحتية ذكية لخدمات الاتصالات في جميع أنحاء الدولة. ويُقدر عدد المستفيدين من الاتفاقية بـ 100 ألف شخص يعيشون ويعملون في 20 ألف وحدة سكنية تابعة لدبي للعقارات بحلول 2022. كما ستمكن الاتفاقية العُملاء من القاطنين وقطاع الأعمال من اختيار مزود خدمات الاتصالات الذي يناسبهم.

وقال جابر محمد البستكي، مدير إدارة العمليات في شركة دبي للعقارات «تعمل دبي للعقارات على تأسيس تجمّعات سكنية ومحال تجزئة وأعمال متميزة تدعم وتعزز مجتمع دبي الكبير، ودعم اتفاقية تعاون لنا في جهودنا لتطوير مشاريع عقارية ذكية جديدة لا يُقدّر بثمن. وستشكل الابتكارات والحلول أدوات لضمان أن جميع المشاريع المستقبلية تحقق هدف مشترك في دعم رؤية الدولة 2021 وتطوير المدينة الذكية في دبي».

وقال فريد فريدوني، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «منذ إعلان مبادرة تعاون قبل أقل من 3 سنوات، رأينا تعاوناً وتعاضداً كمحفزات لتطبيق التقدم التكنولوجي المستقبلي».

وقال حميد السويدي نائب رئيس أول قطاع المشاريع الضخمة في اتصالات» تعد تعاون إحدى المبادرات المهمة التي استثمرت فيها اتصالات كثيراً، وتأتي بالتوازي مع التزامنا بدعم رؤية الحكومة وتطوير تكنولوجيا ذكية في جميع أنحاء الإمارات».