«المستثمرين بالخارج» يستعرض طلبات العضوية

دبي (الاتحاد)

استعرض مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج ملف توصيات اللجنة التنفيذية وطلبات الانضمام لعضوية مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج حيث وافق مجلس الإدارة بقبول عضوية كل من عن فئة المستثمرين، مصرف أبوظبي الإسلامي وعن فئة الشركات الاستشارية، مكتب المستشار الدولي للاستشارات القانونية.

وترأس اجتماع المجلس الـ 18، معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، حيث استعراض أداء المجلس خلال الربع الأول لعام 2018 وأهدافه الاستراتيجية المقبلة وأهم المشاركات والمبادرات الجارية والإنجازات التي تم تحقيقها مشيداً بالمستوى العام لأداء المجلس خلال الفترة الماضية ودوره في دعم الاستثمارات الإماراتية الصادرة.

وأكد الاجتماع أهمية مواصلة النمو والتطور والارتقاء بالأداء بما يحقق رؤية الإمارات 2030 في الريادة والتنافسية وتعزيز مكانتها وموقعها الافتصادي والاستثماري على الخارطة العالمية، وبذل المزيد من الجهود في سبيل تحقيق رؤية ورسالة وأهداف المجلس.

وأكد المجلس أن دولة الإمارات تتقدم بخطى واثقة ورؤية واضحة للمستقبل، ونحو القفزة اللافتة التي حققتها الإمارات وانضمامها إلى قائمة الدول العشر الأولى في مجال التنافسية، وتجسيد القفزات المتتالية في تصنيف الدولة تبعث برسالة واضحة حول متانة اقتصاد الدولة وريادتها إقليمياً وعالمياً.