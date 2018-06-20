استطلاع: 82 % يفضلون إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد استطلاع للرأي أجرته شركة أبحاث السوق العالمية المستقلة «نيلسن» الدعم القوي للبرنامج النووي السلمي الإماراتي بين سكان دولة الإمارات، حيث أعرب 82% من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إنتاج الكهرباء، في حين أكد 91% على إدراكهم لأهمية الدور الهام الذي تلعبه الطاقة النووية السلمية في دعم مسيرة تطوّر وازدهار دولة الإمارات.

وتظهر نتائج الاستطلاع الجديد مستويات دعم للبرنامج النووي السلمي الإماراتي هي الأعلى مقارنة باستطلاعات مماثلة أجريت في دول أخرى حول العالم.

وفي إطار هذا الاستطلاع، تم إجراء مقابلات مع أكثر من 100 شخص يمثلون مختلف الشرائح الديموغرافية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي الاستطلاع في إطار التزام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالتواصل المستمر مع المجتمع ورفع مستوى الوعي بالبرنامج النووي السلمي الإماراتي.

وقال المهندس محمد الحمادي الرئيس التنفيذي للمؤسسة: «تلتزم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بأعلى مستويات الشفافية وتعزيز التواصل الفعّال مع الجمهور، بهدف ترسيخ الوعي بميزات ومنافع قطاع الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات العربية المتحدة».