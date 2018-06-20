استطلاع: 82 % يفضلون إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)
أكد استطلاع للرأي أجرته شركة أبحاث السوق العالمية المستقلة «نيلسن» الدعم القوي للبرنامج النووي السلمي الإماراتي بين سكان دولة الإمارات، حيث أعرب 82% من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إنتاج الكهرباء، في حين أكد 91% على إدراكهم لأهمية الدور الهام الذي تلعبه الطاقة النووية السلمية في دعم مسيرة تطوّر وازدهار دولة الإمارات.
وتظهر نتائج الاستطلاع الجديد مستويات دعم للبرنامج النووي السلمي الإماراتي هي الأعلى مقارنة باستطلاعات مماثلة أجريت في دول أخرى حول العالم.
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وقال المهندس محمد الحمادي الرئيس التنفيذي للمؤسسة: «تلتزم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بأعلى مستويات الشفافية وتعزيز التواصل الفعّال مع الجمهور، بهدف ترسيخ الوعي بميزات ومنافع قطاع الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات العربية المتحدة».
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