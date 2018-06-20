5 دول تستحوذ على %46.6 من واردات أبوظبي

أبوظبي (وام)

أسهمت خمس دول بنسبة 46.6% من إجمالي واردات إمارة أبوظبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وجاءت اليابان بالمركز الأول بينها بقيمة 3.1 مليار درهم تلتها كل من المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة الأميركية والهند والصين.

وبلغت القيمة الإجمالية لواردات الإمارة 26.3 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2018، حسب الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي أمس.

وعلى صعيد الصادرات بلغت القيمة الإجمالية 11.6 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2018 وتصدرت الصين المركز الأول في مجموع صادرات قطاع الأعمال من حيث المساهمة بقيمة 1.8 مليار درهم تلتها المملكة العربية السعودية والكويت ومملكة البحرين والهند وساهمت هذه الدول بنسبة 52.9% من إجمالي القطاع.

وشكلت أهم خمس دول 83.3 % من إجمالي قطاع المصدرين وجاءت فرنسا في المرتبة الأولى من حيث المساهمة حيث بلغت قيمة الصادرات لها 8.8 مليون درهم تلتها كل من ألمانيا وإيطاليا وجيبوتي وإسبانيا. بينما تصدرت أميركا المركز الأول في واردات قطاع الحكومة بقيمة بلغت 530.3 مليون درهم تلتها كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا، وشكلت هذه الدول الخمس نسبة 92.7% من إجمالي قيمة القطاع وساهمت كل من سلع «اللؤلؤ والأحجار الكريمة أو شبه الكريمة والحلي المقلدة» و«المركبات والطائرات والبواخر ومعدات نقل مماثلة» و«الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية» بنسبة 94.5% من إجمالي مجموع صادرات قطاع الأفراد.