الصايغ يهنئ «مراد السوداني»

أبوظبي (الاتحاد)

أرسل الشاعر حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، برقية تهنئة للشاعر مراد السوداني، الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، النائب الثاني للأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، بمناسبة فوزه بالجائزة العالمية للشعر «مدينة مارتن سيكورو 2017 بنسختها التاسعة»، والتي تشمل ثلاثة فائزين على المستوى الإيطالي: الشعر المنظوم والشعر الحر والشعر العامي، إضافة إلى جائزة عالمية تمنح سنويًّا لشاعر عالمي، حيث خُصَّت بها فلسطين هذا العام وحصل عليها مراد السوداني.

وقال حبيب الصايغ إن الجائزة التي حصل عليها السوداني تعد تتويجًا لمسيرته الشعرية المتألقة، كونه أحد الأصوات المهمة في المشهد الشعري العربي الراهن، كما تساهم في إلقاء الضوء على الشعر الفلسطيني ما بعد محمود درويش وسميح القاسم، الذي يضم الكثير من المبدعين المتميزين.