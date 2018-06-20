أفلام الطريق تتحدى ثقافة الامتثال

والتر ساليس*
ترجمة: أمين صالح
ما هو أصل أفلام الطريق؟: قبل سنة أجريت حواراً مع فيم فيندرز (المخرج الألماني) حول هذا الموضوع، لكي يتضمن في الفيلم الوثائقي الذي يتمحور حول كتاب «على الطريق» on the road، للكاتب جاك كيرواك، وتراث جيل الـ»بِيت» Beat من وجهة نظري. مخرجو الأفلام الوثائقية الأوائل، مثل روبرت فلاهيرتي، خالق «نانوك الشمال» Nanook of the North (1922)، والذي يمثّل نقطة تحوّل في تاريخ السينما الوثائقية، هم الآباء المؤسسون لهذا الشكل السردي (أفلام الطريق).
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لقد كان لفلاهيرتي ورايت ونظرائهما أسلافهم الخاصين: الرسامين والمصورين الفوتوغرافيين الذين، قبل ولادة السينما، سافروا إلى مناطق أجنبية وصوروا وسجلوا ما كان، حتى ذلك الحين، مجهولاً بالنسبة للآخرين. في ما يتصل بسرد القصة، «الأوديسة» تبدو لي هي أساس كل القص. إنها المصدر أو المنبع الذي نشأت منه كل أفلام الطريق.. بما فيها فيلم فيم فيندرز «باريس تكساس».
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