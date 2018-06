أفلام الطريق تتحدى ثقافة الامتثال

والتر ساليس*

ترجمة: أمين صالح

ما هو أصل أفلام الطريق؟: قبل سنة أجريت حواراً مع فيم فيندرز (المخرج الألماني) حول هذا الموضوع، لكي يتضمن في الفيلم الوثائقي الذي يتمحور حول كتاب «على الطريق» on the road، للكاتب جاك كيرواك، وتراث جيل الـ»بِيت» Beat من وجهة نظري. مخرجو الأفلام الوثائقية الأوائل، مثل روبرت فلاهيرتي، خالق «نانوك الشمال» Nanook of the North (1922)، والذي يمثّل نقطة تحوّل في تاريخ السينما الوثائقية، هم الآباء المؤسسون لهذا الشكل السردي (أفلام الطريق).

ذات مرّة قال خورخي لويس بورخيس إن ما يثير اهتمامه في الأدب هو تسمية ما لم تتم تسميته بعد. وروّاد النوع الوثائقي، في بدايته، فعلوا هذا بالضبط. فيلم مثل «نانوك» أو «أغنية سيلان»، الفيلم الكلاسيكي الذي حقّقه بازيل رايت في 1934 عن الحياة في سيلان (سري لانكا الآن) صوروا الإنسان والجغرافيا الفيزيائية بطريقة لم يسبق لأحد أن صورها من قبل في فيلم.

لقد كان لفلاهيرتي ورايت ونظرائهما أسلافهم الخاصين: الرسامين والمصورين الفوتوغرافيين الذين، قبل ولادة السينما، سافروا إلى مناطق أجنبية وصوروا وسجلوا ما كان، حتى ذلك الحين، مجهولاً بالنسبة للآخرين. في ما يتصل بسرد القصة، «الأوديسة» تبدو لي هي أساس كل القص. إنها المصدر أو المنبع الذي نشأت منه كل أفلام الطريق.. بما فيها فيلم فيم فيندرز «باريس تكساس».

فيندرز لا يتفق مع هذا الرأي، ويرى إلى الموضوع من زاوية أخرى. بالنسبة له، الأصل يعود إلى تاريخ أقدم بكثير.. إلى جذورنا كجماعات رحّل يتنقلون من مكان إلى آخر، إلى الحاجة الأساسية، البدائية، لترك وصفٍ أو روايةٍ عن عبورهم الأمكنة على وجه الأرض. ... المزيد