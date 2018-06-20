حوار: أنطوان جوكي

«الترياق الحقيقي الوحيد ضد البربرية هو إنسانيتنا»، يقول الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي إدغار موران في الحوار الذي أجريناه معه بمناسبة صدور كتاب جديد له بعنوان «حان الوقت لتغيير حضارتنا» (دار L›Aube). مفكّر التعقيد بامتياز، موران، الذي سيبلغ قريباً عامه الـ 96، هو أيضاً ضمير عالمنا اليقظ، كما تشهد على ذلك مواقفه البصيرة والنبيلة تجاه أبرز القضايا الدولية (كالقضية الفلسطينية والاستعمار والبيئة)، ومسيرته الطويلة الموقَّعة بالنضالات. وفي حال استحضرنا مؤلّفاته الغزيرة والمرجعية في ميادينها العلمية والفلسفية المتعددة، لتجلّت عبقريته ومعها دوافع محاورتنا إياه في أسباب أزمة عالمنا الراهن وسُبُل حلّها، موضوع كتابه الأخير.

هنا نصّ الحوار الذي أجراه «الاتحاد الثقافي» مع إدغار موران (مولود في باريس 1921)، والمؤلف الموسوعي صاحب «وحدة الإنسان» و»الإنسان والموت»:

* كيف ترى وضع عالمنا اليوم؟

** يخضع العالم حالياً لسيرورتيّ تفكّك ودمج متناقضتين تضعان جميع البشر أمام قدرٍ واحد. فالمخاطر الاقتصادية والبيئوية لا توفّر أحد، تماماً مثل مخاطر التعصّب الديني والسلاح النووي. وكان على هذا الواقع أن يولّد يقظة جماعية، وبالتالي أن يدفعنا إلى التكاتف والالتحام. لكن بدلاً من ذلك، ها نحن نتفرّق وننطوي على ذاتنا، متمترسين خلف هوية خاصة، قومية أو دينية. وبدلاً من استقبال الغريب، نخاف منه. وأقصد بـ»الغريب» المهاجر، الغجري، اللاجئ العراقي أو السوري، وأيضاً كل من أو ما يمنحنا الانطباع ـ المبني أو الاستيهامي ـ بأنه يمسّ باستقلاليتنا وهويتنا الثقافية والحضارية. من هنا أزمتنا الدولية، لا بل قلقنا الشامل، نظراً إلى غياب أي أمل بالمستقبل.