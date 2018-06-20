آلان واتس: من خلال أعيننا «يرى» الكون نفسه

إعداد وترجمة: خالد البدور

يُعد آلان واتس، الفيلسوف والكاتب والمحاضر المتميز، واحدًا من أوائل الذين قاموا بتفسير الحكمة الشرقية للجمهور في الغرب. أنجز الماجستير في دراسات الأديان والدكتوراه في علم اللاهوت وكتب العشرات من الكتب والدراسات. تميز بذكاء حاد في المزج بين العديد من فلسفات الشرق وتقديمها بصورة لافتة وموحية من خلال أسلوبه الخاص في توصيلها لجمهور محاضراته وندواته ولطلابه في الجامعات التي عمل بها.

ولد آلان واتس في ريف لندن عام 1915، وأصبح، منذ صغره، مفتونًا بالفن والآداب والفلسفة، خاصة الآسيوية. أدرك أبوه وأمه طبيعته اللامعة فشجعاه على الكتابة. كان والده، وهو رجل أعمال، يأخذه إلى إحدى الجماعات المهتمة بالبوذية في لندن، وفي السادسة عشرة من عمره أصبح آلان رئيساً لتحرير مجلة الجماعة «الطريق الوسطى». في عام 1932، أنتج كتيبه الأول، عن الزن البوذي، وهو ملخص يستند إلى كتابات دي تي سوزوكي عن الزن.

بين الأمكنة والأفكار

بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة في عام 1938، عاش فترة وجيزة في نيويورك، ثم انتقل إلى شيكاغو والتحق بكلية سيبيري اللاهوتية الغربية، مما أدى إلى تعميق اهتمامه باللاهوت الصوفي. في عام 1940، نشر «معنى السعادة»، وهو كتاب يستند إلى محاضراته. ومن المفارقات، أن الكتاب صدر عشية الحرب العالمية الثانية. أصبح قسًا أسقفياً في عام 1944 لبعض الوقت، ولكن بحلول ربيع عام 1950، كان اهتمامه ككاهن قد بدأ يخفت، وغادر الكنيسة وشيكاغو إلى شمال ولاية نيويورك. هناك استقر في مزرعة صغيرة خارج ميلبروك، حيث كتب كتابه الهام «حكمة عدم الأمان: رسالة لعصر القلق»، وسرعان ما بدأ المحاضرات في المكتبات والمقاهي.

في أوائل عام 1951 انتقل إلى سان فرانسيسكو، حيث بدأ بتدريس الفلسفة البوذية في الأكاديمية الأميركية للدراسات الآسيوية. مع استقطابه لعدد كبير من الحضور، سرعان ما اشتهرت فصوله في الأكاديمية من خلال محاضرات مسائية مفتوحة للجمهور وانتشرت في المقاهي المحلية التي يرتادها الشعراء والكتاب. وفي عام 1956 بدأ برنامجاً إذاعياً أصبحت له جماهيرية واسعة. وفي أوائل الستينيات، تم بث محاضراته إذاعياً على نطاق أوسع.