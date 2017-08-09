هرمون يحسن الذاكرة والقدرات الحركية

أ ف ب

حسنت حقنة واحدة من جزء من هرمون «كلوتو»، المرتبط بطول العمر، الذاكرة المكانية لدى فئران وذاكرة العمل لديها ونشطت خلاياها العصبية على ما أظهرت دراسة واعدة في معالجة أمراض عصبية لدى البشر.

يضاف إلى ذلك أن التأثيرات الإدراكية الإيجابية، التي سجلت لدى الفئران الشابة والمسنة، استمرت أحيانا بضعة أسابيع، على ما قال العلماء الذين نشرت نتائج أعمالهم في مجلة «سيل ريبورتس».

وحسن هذا الهرمون أيضا النقص في الوظائف الإدراكية والحركية لدى القوارض الذين يعانون من أمراض عصبية.

وقالت دنا دوبال الأستاذة المساعدة في طب الأعصاب وعميدة كرسي الشيخوخة والأمراض الانتكاسية العصبية في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو «هذه النتائج تشير إلى أن علاجا بجزء من هرمون كلوتو قد يحسن وظائف الدماغ طوال الحياة وقد يشكل استراتيجية علاجية جديدة لمحاربة أمراض مثل الزهايمر وباركنسون».

وأكدت دوبال «مع تشيخ السكان، باتت المشاكل الإدراكية ومحدودية الحركة تشكل التحدي الطبي الأكبر الذي لا يوجد أي علاج فعال ضده».