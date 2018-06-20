"فيسبوك" تطلق خاصية جديدة لتعزيز الفيديو

(أ ف ب)

كشفت "فيسبوك" عن نسق جديد لمنصتها للفيديو على الانترنت يتضمن خصوصاً ألعاباً تفاعلية واختبارات واستطلاعات آراء.

وستكون هذه المعايير الجديدة متوافرة للإختصاصيين الذين ينتجون محتويات فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي، في وقت تسعى "فيسبوك" إلى تدعيم مجال ما تنافس فيه "نتفليكس" أو "يوتيوب" التابعة ل"غوغل".

ومن أبرز خاصيات هذا المشروع الجديد، الطابع التفاعلي الذي يمكن اعتماده لبرامج ألعاب مباشرة أو لمسابقات يكون فيها مراهنات مالية.

وجاء في بيان صادر عن فريق الشراكات في مجال الترفيه التابع ل"فيسبوك"، "نظن أن مشاهدة الفيديو ينبغي أن تكتسي طابعاً تفاعلياً ومن الممكن تحديث الكثير من أنماط الترفيه التقليدية، من الألعاب المتلفزة إلى تلفزيون الواقع".

وأضاف البيان "نعلن عن سلسلة من الأدوات الجديدة تتيح للمبتكرين تصميم محتويات مسلّية وفريدة من نوعها وتفاعلية".

وكشفت المجموعة التي بدأت تقدم محتويات فيديو من إنتاجها أنها تعاونت مع عدة شركاء في إطار هذا النسق الجديد القائم على الطابع التفاعلي.

وفي مطلع يونيو، أعلنت "فيسبوك" عن إطلاق عدة برامج إخبارية، البعض منها بوتيرة يومية، بالتعاون مع كبرى وسائل الإعلام من قبيل "سي ان ان" و"ايه بي سي" و"فوكس نيوز" لتغذية منصتها للفيديو "واتش".