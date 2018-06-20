الهاجري وريما الحلو إلى جولف «الأسياد»

دبي (الاتحاد)

اعتمد اتحاد الجولف، مشاركة محمد غانم الهاجري، وريما محمد الحلو، لتمثيل المنتخب في دورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا التي ستقام بمدينتي جاكرتا وبالميانج من 18 أغسطس إلى 2 سبتمبر المقبلين، ويرأس البعثة خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد.

كان الاتحاد قد وجه دعوة منذ منتصف الشهر الماضي لجميع لاعبي ولاعبات المنتخبات للانضمام إلى التجمعات الداخلية التي تقام على ملاعب أندية الدولة استعداداً للاستحقاقات المقبلة، حيث تم اختيار الهاجري والحلو للتمثيل في الألعاب الآسيوية. وقد بدأت تدريبات الإعداد الأولى والانتظام في التجمعات الداخلية الممتدة حتى الشهر المقبل قبل التوجه إلى المعسكر الخارجي والمقرر إقامته في مدينة فلينسي الألمانية من 8 إلى 22 يوليو المقبل، ويهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة ورفع أعلى درجات الجهوزية قبل خوض الاستحقاق الآسيوي.

من جهته، أكد عادل الزرعوني نائب رئيس الاتحاد أن اعتماد مشاركة الهاجري والحلو لتمثيل الدولة في استحقاق إندونيسيا، جاء استناداً على التطور المستمر في أداء اللاعبين، مشيراً إلى أنه سبق لكليهما المشاركة العام الماضي في بطولة آسيا للناشئين والشباب.

وقال: الاتحاد ووفق توجيهات رئيسه معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وأعضاء مجلس الإدارة كان حريصاً منذ نهاية الموسم على توفير الأجواء المناسبة للاعبي ولاعبات المنتخب والمراحل السنية كافة، وذلك من خلال إقامة تجمعات داخلية استهلت منتصف الشهر الماضي، قبل أن يدخل اللاعبون مع انتهاء إجازة عيد الفطر في المرحلة الثانية التي سيتركز العمل خلالها على الجانبين البدني والمهاري، والتي ستتبع بمعسكر خارجي يضمن وضع اللمسات الأخيرة قبيل خوض الاستحقاقات والمشاركات الدولية المقبلة ومن أبرزها دورة الألعاب الآسيوية.

وأضاف: المشاركة الآسيوية تمثل محطة هامة لكل من محمد الهاجري، وريما الحلو، لكونهما سيحملان شرف تمثيل جولف الإمارات أيضاً في النسخة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي تستضيفها العاصمة الأرجنتينية بوينس أيريس من الأول وحتى 12 نوفمبر المقبل.