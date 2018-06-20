شراكة بين الفهيم واتحاد الترايثلون

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة الفهيم عن عقد شراكة جديدة مع اتحاد الترايثلون تمتد لمدة ثلاث سنوات، وتشهد الشراكة تعاوناً وثيقاً في سبيل زيادة الفعاليات والبطولات الخاصة باللعبة في الإمارات، والاستمرار باستقطاب المزيد من الرياضيين الإماراتيين وسكان الدولة وتعزيز مشاركتهم في هذه الرياضات بشكل منتظم لتحفيزهم على اعتماد نظام حياة رياضي وصحي، وذلك على خلفية النجاح الكبير لبطولة أبوظبي العالمية للترايثلون 2018 والتي استضافتها أبوظبي.

وفي ظل الاتفاقية، سوف يستضيف الاتحاد بالتعاون مع المجموعة أكبر من الفعاليات والتي سوف تضاف إلى أجندة المنافسات الوطنية والعالمية للترايثلون.

ويتطلع الاتحاد إلى مشاركة أكثر من 3500 رياضي ورياضية في النسخة القادمة من بطولة العالم للترايثلون في 2019 والتي تقام على جزيرة ياس في أبوظبي، خاصة أن البطولة باتت أكثر من مجرد حدث يجمع أفضل رياضيي الترايثلون في العالم، لتصبح منصة رياضية شاملة تدعم وتشجع أفراد المجتمع والرياضيين الهواة وجميع أفراد العائلة ضمن منافسات صممت لتناسب مختلف الفئات العمرية.

وأكد محمد عبد الله الفهيم، رئيس التطوير التجاري لدى مجموعة الفهيم أن المجموعة تلتزم في دعم مسيرة التنمية في الدولة، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، ونحرص بشكل مستمر على تشجيع أبناء المجتمع للمشاركة في الفعاليات الرياضية والثقافية التي تعود بالنفع على جميع أفراد مجتمعنا.

وأضاف: انطلاقاً من إيماننا بدورنا وتماشياً مع استراتيجيتنا في مسؤوليتنا المجتمعية للاستمرار في المشاركة في بناء المجتمع والتركيز على أهمية تمكين المواطن في شتى المجالات، سوف يكون من شأن هذه الاتفاقيات زيادة معدل مشاركة الإماراتيين في هذه التحديات الرياضية.

من جانبه، أكد الدكتور عامر العامري، رئيس اللجنة المالية في الاتحاد أن علاقتنا مع الفهيم تعني التزام كلتا المؤسستين في المساهمة في التقدم والتطور المستمرين للإمارات، وضمان توفير الرفاه لشعبها على المدى البعيد، وتعزيز صورة الإمارات كواحدة من الدول المؤثرة على الصعيد الدولي في تنمية وتطوير المجتمعات في كافة المجالات. وتعد رياضة الترايثلون بمثابة سباق ثلاثي أشبه بالماراثون يبدأ بالسباحة ثم ركوب الدراجات وينتهي بالجري.