7 بطولات في مهرجان أبوظبي للشطرنج

أبوظبي (الاتحاد)

يقام مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج في نسخته الـ25، الذي ينظمه نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، من 6 وحتى 16 أغسطس المقبل، ويبلغ مجموع جوائزه 75 ألف دولار، وسيكون باب الاشتراك مفتوحاً حتى 6 يوليو المقبل، وذلك برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، ويتضمن المهرجان 7 بطولات.

ويتوزع المهرجان على 8 مستويات، حيث يتضمن 7 بطولات بجانب مباراة استعراضية، كما يتوقع أن يكسر المشاركون فيه عدد اللاعبين واللاعبات الذين شاركوا في النسخة الماضية، والذين بلغوا 640 لاعباً ولاعبة من 59 جنسية.

تقتصر المشاركة في بطولة الأساتذة الدولية، على حملة الألقاب الدولية الرفيعة وذوي التصنيف الدولي أكثر من 2100، ويشارك 90 لاعبا من الأبرز في العالم منهم 5 ممن تجاوز تصنيفهم 2700 حيث إن إجمالي عدد الذين تجاوزوا هذا الرقم في العالم 40 لاعباً، ومن أبرزهم الإنجليزي نيجل شورت مرشح بطولة العالم سابقاً والروسي الكسندر موروزوفيتش، والذي سبق أن احتل المركز الثاني على مستوى العالم من حيث التصنيف، وأيضاً المصري باسم سمير، والذي حصد لقب البطولة سابقاً 3 مرات، إضافة لحصولة على لقب بطولتي أفريقيا والعرب سنوات عديدة، والأوزبكي عبد الستاروف نادربيك، والذي يعتبر أصغر أستاذ دولي كبير في العالم حالياً، والكازخستانية سادكوفا دينارا بطلة العالم للفتيات ثلاث مرات أعوام 2010 و2014 و2016.

وتستقطب بطولة الأساتذة الدولية عدداً من اللاعبين البارزين حيث أكد 43 أستاذاً دولياً كبيراً مشاركته، إضافة إلى 15 لاعبا من حملة لقب أستاذ دولي، وهناك 6 لاعبين من حملة لقب أستاذ الاتحاد الدولي.