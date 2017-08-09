المبعوث الأممي إلى ليبيا: «من غير الواقعي تجاهل حفتر»

روما (وكالات)

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، إنه من غير الواقعي تجاهل قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، مشيراً إلى أن لديه نفوذاً على قسم من ليبيا.

ونقل موقع «بوابة الوسط» الليبي، عن سلامة قوله، خلال مؤتمر مشترك في روما، مع وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو: «لحفتر بكل تأكيد تأثير على جزء من ليبيا، ولديه أتباع بين الشعب الليبي.. بالتأكيد هو رجل عسكري، ولكن ليس على عاتقي قرار من يجب ومن لا يجب أن يلعب دوراً سياسياً في ليبيا».

وأضاف المبعوث الأممي: «علينا أن نتحدث مع الجميع، الساسة والمجتمع، مع جميع الأطراف بمختلف المشارب، الشباب والنساء والطبقات الاجتماعية المختلفة.. لذلك أريد الذهاب إلى جميع أنحاء البلاد، وسوف أفعل ذلك».

ونقلاً عن وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء، أكد سلامة أن إرسال الحكومة الإيطالية بعثة بحرية لدعم خفر السواحل الليبي يأتي «استجابة لطلب حكومة الوفاق في طرابلس، ويفيد بأننا على الطريق الصحيح لمعالجة هذا التحدي» المتمثل في إدارة أزمة تهريب البشر والهجرة المتدفقة من سواحل ليبيا نحو السواحل الجنوبية الإيطالية.

وتابع قائلاً: «أنا على إدراك بالجدل الحاصل في ليبيا الذي واكب الإعلان عن هذه المبادرة»، معرباً عن اعتقاده بأن «التعاون والشفافية» في العلاقات بين إيطاليا وليبيا، هما أفضل وسيلة «للتعامل مع هذا التحدي».