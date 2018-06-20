شعار الوحدة الجديد يمزج بين قصر الحصن والظبي

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

كشف نادي الوحدة عن شعاره الجديد، والذي مزج بين قصر الحصن والظبي، في تصميم عصري رائع، ليدشن به مرحلة جديدة، بالتزامن مع التجديد في الملعب الرئيس الذي يفتتح في حلته الجديدة سبتمبر المقبل.

وجاء الإعلان عن الشعار الجديد، وشعارات شركات النادي الثلاث، والقميص الجديد للنادي، في احتفالية، أقامها النادي في فندق الوحدة جراند ميلينيوم أمس، بحضور عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد كرة القدم رئيس لجنة دوري المحترفين، وأحمد الرميثي رئيس شركة الوحدة لكرة القدم، وعبد الرحمن الظاهري رئيس شركة الاستثمار، وخالد الهنائي رئيس شركة الألعاب الرياضية بالنادي، وراشد الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بجانب أعضاء مجلس إدارة شركات الوحدة الثلاث، وقطبي الوحدة سلطان العتيبة وبشير المحيربي، وعدد من رواد النادي، إلى جانب الأرجنتيني سباستيان تيجالي هداف العنابي.

وتم أيضاً الكشف عن قمصان الفريق الأول في الموسم الجديد، ومن بينها قميص بالأزرق والعنابي، بجانب قميص بالأبيض والذهبي، وآخر بالعنابي.

وذكر أحمد الرميثي أن الكل شارك في اختيار الشعار الجديد الذي جاء بعد مخاض لأفكار عديدة، مشيراً إلى أن رأي الجمهور كان محل اهتمام كبير قبل الوصول إلى الشكل النهائي للشعار الذي تم فيه مراعاة تاريخ إمارة أبوظبي التي شكلت المحور الأساس في شعار النادي عبر تاريخه، ليكون المولود الجديد يجمع بين قصر الحصن هذا الأثر التاريخي التليد والظبي الذي عرفت به الإمارة.