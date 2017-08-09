البحرية المصرية تتسلم غواصة ثانية من ألمانيا

القاهرة (وكالات)

تسلمت القوات المسلحة المصرية في احتفالية كبيرة بمدينة كيل الألمانية، ثاني غواصة حديثة من طراز «إس 42»، إيذاناً بدخولها الخدمة للقوات البحرية بهدف تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية بالبحرين الأحمر والمتوسط، فيما استشهد ضابط وقتل 7 إرهابيين وضبط ثلاثة آخرين خلال مواجهات مع قوات الأمن المصرية في سيناء وقنا.

ورفع الفريق أحمد خالد حسن ، قائد القوات البحرية المصرية العلم المصري على الغواصة، إيذاناً بدخولها الخدمة بالقوات البحرية. وقام قائد القوات البحرية المصرية بتدشين الغواصة الثالثة من نفس الطراز، وذلك ضمن عدة غواصات مخطط انضمامها للخدمة بالقوات البحرية، طبقاً لبرنامج زمني محدد. وقال قائد القوات البحرية المصرية أن مصر لديها من الكوادر القادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في التشغيل والصيانة والعمل بكفاءة تامة على الأنظمة الحديثة، مشيراً إلى أن مصر كان لها السبق في دخول سلاح الغواصات كأول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا. ونوه بالجهد المضني الذي تقوم به البحرية المصرية خلال الفترة الماضية لإعادة تطوير وتأسيس الأسطول البحري والبنية التحتية التي تليق به من أرصفة وقواعد ومنشآت وخدمات متنوعة ضمت واحداً من أكبر أرصفة استقبال الغواصات المغطاة، بالإضافة إلى أحدث أنظمة التدريب والمحاكاة لتدريب أجيال من الأطقم العاملة مستقبلاً. وأضاف أن هذا النوع من الغواصات يأتي تنفيذاً لإستراتيجية عسكرية مصرية، تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة، وللحفاظ على مقدرات الوطن وإعلاء كلمته، وتحقيق السيطرة الكاملة على السواحل المصرية الممتدة بين البحرين الأحمر والمتوسط. يذكر أن الغواصة الجديدة قادرة على الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحري، وتصل سرعتها إلى 21 عقدة، ويتراوح طولها من 60 إلى 73 متراً، وبإزاحة تصل إلى 1400 طن، ولها القدرة على إطلاق الصواريخ، وتم تزويدها بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش المصري مقتل 5 أشخاص وصفهم بأنهم «تكفيريون» وضبط ثلاثة آخرين في إطار مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية بوسط سيناء شمال شرقي البلاد. وذكر الجيش المصري في بيان له أمس، أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تمكنت من استهداف وتدمير مخبأ تحت الأرض خاصاً بالعناصر التكفيرية في سيناء، ما أسفر عن مقتل 5 منهم وضبط 3 آخرين. وأكد البيان استمرار جهود القوات المسلحة المصرية لإحكام السيطرة على الطرق والمعابر للقضاء على العناصر الإرهابية في وسط سيناء.

وفي السياق، قالت مصادر أمنية في مصر إن ضابط شرطة قتل أمس، خلال تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في منطقة جبلية بمحافظة قنا بجنوب مصر. وأضافت المصادر أن قوة من الشرطة داهمت منطقة المغارات الجبلية بمحافظة قنا بعد ورود معلومات باختباء عناصر متشددة موالية لتنظيم «داعش» بها. وتتاخم هذه المنطقة ثلاث محافظات أخرى هي الأقصر وسوهاج والوادي الجديد. وتابعت المصادر أن قوات الشرطة قتلت 2 من المسلحين قبل أن تتعرض لإطلاق نار من إحدى المغارات بالمنطقة وهو ما أسفر عن مقتل الضابط. وتحاصر قوات الأمن المنطقة حالياً لتعقب وضبط الجناة.

وجاءت هذه المداهمة بعد أيام من هجوم شنه مسلحان على دورية للشرطة في مدينة إسنا بالأقصر يوم الخميس الماضي.