تفجير انتحاري يردي 5 جنود يمنيين في أبين

بسام عبدالسلام (عدن)

قتل 5 جنود وأصيب 9 آخرون في هجوم إرهابي لتنظيم القاعدة على مقر اللواء 103 العسكري جنوب مديرية لودر وسط محافظة أبين الجنوبية.

وأفاد مصدر عسكري لـ«الاتحاد» بأن انتحارياً يقود سيارة مفخخة فجرها بمقر اللواء 103 في منطقة جحين الواقعة بين مدينتي شقرة ولودر، ما أسفر عن سقوط 20 جندياً بين قتيل وجريح.

وأشار المصدر إلى أن الهجوم الانتحاري أعقبه إطلاق قذائف هاون على مقر اللواء واندلاع اشتباكات عنيفة استمرت أكثر من ساعة، موضحاً أن مقر اللواء تعرض خلال الأيام الماضية لهجوم بالقذائف أطلقتها العناصر الإرهابية دون أن تسفر عن سقوط خسائر بشرية في صفوف الجنود.

ودفعت الحكومة الشرعية باللواء 103 من مدينة عدن صوب محافظة أبين للمشاركة في العمليات العسكرية الرامية لمواجهة عناصر «القاعدة» وفرض الأمن والاستقرار، وتمركزت قواته في منطقة جحين الجبلية الفاصلة بين مدينتي شقرة ولودر.

وتستعد قوات الجيش والأمن لمعركة فاصلة مع التنظيمات الإرهابية في أبين عقب النجاحات المتواصلة التي تحرزها القوات في محافظة شبوة المجاورة في محاولة منها لتضييق الخناق على هذه العناصر وتشتيها.

وكشفت مصادر أمنية لـ«الاتحاد» عن أن هناك استعدادات لنشر قوات عسكرية من قوات عدة ألوية، إلى جانب قوات من الحزام الأمني والقوات الخاصة في مديريات عدة، على رأسها مديريات الوضيع ومودية ولودر والمحفد وأحور، تزامناً مع انتشار في شقرة وزنجبار وخنفر.

في سياق آخر، وزعت عناصر من تنظيم القاعدة بيانات حذرت فيه قبائل أبين من الاشتراك، إلى جانب القوات الحكومية في حربها ضد التنظيم الإرهابي، مشيرين إلى أن عدداً من القبائل أعلن رفضه هذه التحذيرات وطالب بسرعة تنفيذ الحملة العسكرية وتطهير أبين من هذه العناصر الإرهابية.