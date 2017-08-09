إحباط هجوم بصواريخ باليستية حوثية على مأرب

صنعاء، الرياض (الاتحاد، وكالات)

في وقت تستعر المعارك على أكثر من جبهة في اليمن، نفى العقيد طيار الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، استهداف قوات التحالف منزلاً في منطقة محضة جنوب غرب صعدة، كما ورد في بعض وسائل الإعلام من ادعاءات.

وأكد المالكي «أن القيادة المشتركة للتحالف اتخذت كل التدابير اللازمة فور ظهور الادعاءات للتحقق منها، حيث استكملت إجراءات (ما بعد العمل) لعمليات يوم الجمعة الماضي الذي أثير فيه الادعاء، وتمت مراجعة جميع المهام العملياتية المنفذة في محافظة صعدة، ولم يتبين تنفيذ أي استهداف من قبل قوات التحالف في المكان محل الادعاء».

وقال: «إن التحالف تابع بأسف كذلك تصريحات مكتب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن التي بُنيت على تقديرات شخصية لا ترتكز على نتائج تحقيق منهجي وعادل، واعتمدت على تقارير أولية غير مثبتة من الميدان، واتهام التحالف بالحادث»، مضيفاً أن في مثل هذه الحالات نفترض بمسؤول في منظمة أممية التأني في إصدار الأحكام النهائية.

وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تقوم بالتحقيق من خلال وسائلها المتوافرة، وكذلك التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية وشركائها الدوليين والأصدقاء لتبادل المعلومات المتوافرة لديها بشأن هذا الحادث المؤسف، مع الأخذ في الاعتبار منهجية الميليشيات الحوثية في تخزين الأسلحة والمتفجرات داخل المساكن والأعيان المدنية، معرباً عن بالغ الأسى عما تردد عن وجود ضحايا مدنيين نتيجة الأعمال العدائية بحق الشعب اليمني، والتي ترتكبها الميليشيات الحوثية المسلّحة والمتمثلة بالاستهدافات العبثية والمتعمّدة ضد الأبرياء، واستخدام الأعيان المدنية لتخزين الأسلحة بأنواعها ما يُعد انتهاكاً للقانون الدولي.