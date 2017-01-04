«أدنوك للتوزيع» تنفذ السحب الأول ضمن حملة «واحة المفاجآت»

أبوظبي (الاتحاد)







نفذت شركة «أدنوك للتوزيع» مؤخراً السحب الأول الخاص بحملتها الترويجية «واحة المفاجآت» التي أطلقتها في مطلع شهر ديسمبر الماضي بهدف إتاحة الفرصة لعملاء متاجر واحة أدنوك للفوز 295 جائزة متنوعة ومجزية تبلغ قيمتها الإجمالية مليون درهم، حيث شمل السحب الأول جوائز مغرية كانت من نصيب 120 من العملاء المحظوظين للشركة. ونفذ السحب الأول في موقعين مختلفين، هما محطة خدمة «الكورنيش» بأبوظبي وشمل المشاركين بالحملة في أبوظبي، المنطقة الغربية ومدينة العين، ومحطة خدمة «البوابة 2» في إمارة رأس الخيمة، والذي شمل المشاركين من المناطق الشمالية بالدولة.



وتتيح الحملة أمام عملاء متاجر «واحة أدنوك» إمكانية الفوز بمجموعة من الجوائز المميزة والقيّمة عبر الحصول على قسيمة المشاركة في السحب عن كل 25 درهماً ينفقونها في أي من 149 متجراً من متاجر واحة أدنوك المشمولة في هذه الحملة في مختلف مناطق الدولة، حيث سيكون بإمكانهم زيادة فرصهم بالربح عبر مضاعفة مشترياتهم من هذه المتاجر.

وشملت جوائز السحب الأول 100 قسيمة سفر مقدمة من طيران الاتحاد، و100 قسيمة عطلات مقدمة من الاتحاد للعطلات، إلى جانب 10 هواتف آيفون 7، و10 سبائك ذهبية بوزن 20 جراماً لكل منها، كانت من نصيب 120 من عملاء الشركة المحظوظين، حيث حضر عملية تنفيذ السحب ممثلون عن دائرتي التنمية الاقتصادية في كل من إمارة أبوظبي وإمارة رأس الخيمة.



وتعليقاً على تنفيذ السحب الأول، قال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»: «أود تهنئة كافة عملائنا الذين حالفهم الحظ في السحب الأول للحملة الترويجية، وفازوا بجوائزه القيمة، التي جاءت كبادرة لتعزيز العلاقة المميزة التي تربط متاجر واحة أدنوك بعملائها الأوفياء، خاصة في ظل ما تحظى به متاجرنا من مكانة خاصة لدى عملائنا من أصحاب المركبات وسكان دولة الإمارات».

وأضاف الراشدي: «نحن في «أدنوك للتوزيع» ملتزمون دائماً بتلبية توقعات عملائنا وتخطيها نحو الأفضل عبر منحهم منتجات وخدمات عالية الجودة، إلى جانب فرص للفوز بجوائز قيمة في كل مرة يستفيدون فيها من أحد منتجاتنا أو خدماتنا.» وضمت قائمة شركاء حملة «واحة المفاجآت» كلاً من الاتحاد للطيران، والاتحاد للعطلات، ومجموعة أغذية، ونسكافيه اليجريا، ومخابز السرور، وجالاكسي، ميستر بوتاتو.