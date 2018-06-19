«أسود التيرانجا» تزأر في وجه بولندا

موسكو (أ ف ب)

استهلت السنغال عودتها إلى النهائيات للمرة الأولى، منذ أن فاجأت العالم عام 2002، بفوز لم يكن في الحسبان على بولندا 2-1 مساء أمس في موسكو، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة لمونديال روسيا 2018.

وبدت بولندا مرشحة لحسم النقاط الثلاث في مباراتها الأولى في النهائيات منذ خروجها من الدور الأول لمونديال 2006، في ظل ترسانة النجوم في صفوفها، وعلى رأسهم هداف بايرن ميونيخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي، ومهاجم نابولي الإيطالي أركاديوس ميليك وزميله في الفريق الجنوبي بيوتر زييلنسكي، لكن المنتخب الطامح لاستعادة أمجاد الماضي وتكرار سيناريو 1974 و1982، حين حل ثالثاً، دفع ثمن الأخطاء الدفاعية، إذ إن الهدف السنغالي الأول جاء بالنيران الصديقة، بعدما ارتطمت تسديدة ادريسا غاي بقدم تياغو شيونيك وتحولت عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (37).

أما الثاني، فجاء بسبب عدم تنبه المدافع البديل يان بيدناريك لقرار الحكم بالسماح لمباي نيانج بدخول الملعب، بعد تلقيه العلاج، فخطف الأخير الكرة مستغلاً خروجاً خاطئاً للحارس فوسييتش تشيسني، فتوغل داخل المنطقة وسددها في الشباك الخالية في الدقيقة 60.

وقلص جريجور كريشوفياك الفارق لبولندا في الدقيقة 86، من دون أن يمنع السنغال من تكرار سيناريو مشاركتها الأولى عام 2002، حين فازت في مستهل مشوارها على فرنسا حاملة اللقب حينها 1-صفر.

وترقب الجميع المواجهة بين ليفاندوفسكي ونجم السنغال وليفربول الإنجليزي ساديو مانيه، صاحب 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم، لكن أياً منهما لم يقدم شيئاً يذكر في مباراة طغى عليها الطابع البدني.

لكن الأهم بالنسبة لمانيه الذي ارتدى شارة القائد بسبب جلوس شيخو كوياتيه على مقاعد البدلاء، أن السنغال حققت بداية واعدة وتأمل تكرار تجربة 2002، لأنه بعد فوزها التاريخي على فرنسا حاملة اللقب بهدف سجله بابي ديوب، تعادلت في المباراتين الثانية والثالثة، وتأهلت إلى ثمن النهائي على حساب السويد 2-1 بالهدف الذهبي الذي كان سبب خروجها في ربع النهائي ضد تركيا صفر-1.

وتلعب السنغال مباراتها الثانية الأحد ضد اليابان التي تصدرت المجموعة على أساس نقاط اللعب النظيف، بعد أن فازت بالنتيجة نفسها على كولومبيا التي تحاول التعويض عندما تلاقي بولندا في اليوم ذاته.