دقة «أسود الأطلس» 23% وفاعلية «الدون» 100%!

عمرو عبيد (القاهرة)

يدخل منتخب المغرب اختباراً صعباً للغاية أمام البرتغال في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية، ويجب على «أسود الأطلس» البحث عن حلول لمنع إهدار الفرص أمام بطل أوروبا، لأن المغرب قدم مباراة جيدة أمام نظيره الإيراني، لكن عابه عدم التركيز في اللمسة الأخيرة، فالإحصاءات الخاصة بتلك المواجهة تشير إلى أن «أسود الأطلس» سددوا 13 كرة على مرمى إيران، منها 3 بين القائمين والعارضة بدقة 23% فقط، وهو العيب القاتل الذي برز في هذا اللقاء، كما كانوا أصحاب الاستحواذ الكامل على الكرة بنسبة 64% أمام المنافس لم يتمكن من السيطرة على الكرة إلا بنسبة 36%، ومع ذلك بلغ مرمى المغرب وخطف الفوز من محاولتين دقيقتين فقط طوال المباراة!

وما حدث أمام منتخب إيران يحمل مؤشراً لما يمكن أن تشهده مواجهة «السليساو»، الذي قام بعمل مماثل في مباراته الأولى، مع الوضع في الاعتبار قوة المنافس إسبانيا، إذ سدد 3 كرات فقط بين القائمين والعارضة سكنت كلها الشباك عبر «الدون» كريستيانو رونالدو الأفضل في العالم، ولم تكن له الأفضلية في الاستحواذ على الكرة كذلك، حيث بلغت نسبته 39% فقط، إلا أن فاعليته الهجومية كانت كبيرة، وينتظر بالتأكيد أن يتغير الوضع التكتيكي لكلا المنتخبين في هذه المواجهة التي تجمعهما بعيداً عما حدث في مباراتي افتتاح هذه المجموعة.