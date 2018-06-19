فتوحي: إيقاف رونالدو «بوابة الأمل»

فيصل النقبي (الفجيرة)

شدد المغربي إدريس فتوحي لاعب دبا الفجيرة، على أن «أسود الأطلس» لديه إمكانيات كبيرة لم تظهر حتى الآن في المونديال، رغم الخسارة أمام إيران في الجولة الأولى بـ «نيران صديقة»، فإن حظوظ المغرب موجودة أمام البرتغال القوي الذي يقوده رونالدو صاحب أول «هاتريك» في المونديال، ولدى المغاربة الفرصة لتصحيح المسار في الجولة الثانية، رغم صعوبة المواجهة، وقال: لو أن المنتخب تخطى إيران أو خرج بنتيجة إيجابية من اللقاء لتغير شكل منتخبنا، وحصل على دفعة معنوية وفنية كبيرة، وتخطى حمى البداية التي هزمته في الثواني الأخيرة.

وتطرق فتوحي إلى المواجهة، وقال: البرتغال لديه مفتاح لعب واحد، وهو كريستيانو رونالدو العقل المفكر، والذي دائماً ما تصب جميع الهجمات عنده، ورغم أنه أفضل لاعبي العالم، إلا أن إيقافه ومنعه تحركاته داخل المنطقة متاح، كما أنه يمثل خطورة خارج الصندوق، ويحتاج الأمر إلى خطة محكمة من المدرب الفرنسي هيرفي رينار، وأيضاً الروح القتالية واستبسال اللاعبين مطلوب، من أجل الخروج بنتيجة إيجابية تصحح المسار. أضاف: لابد أن نعترف بأن الفرصة صعبة، لأن البرتغال يسعى للفوز، بعد التعادل مع إسبانيا في المجموعة النارية، والفوز يضعه في مأمن من الحسابات المعقدة، قبل أن يواجه إيران في الجولة الأخيرة، وهو منتخب من السهل أن يفوز عليه، مثلما كان من السهل أن نفوز عليه، ولكن الفرص الضائعة أنهت كل الأحلام.

ونوه فتوحي إلى أن نتائج المونديال وتفوق الصغار مؤشر قوي على أن كرة القدم فيها كل شيء، وقال: من الممكن أن يخرج منتخبنا بنتيجة إيجابية، مثلما خرج المكسيك بالفوز على ألمانيا حامل اللقب، وتعادل آيسلندا مع الأرجنتين، وسويسرا مع البرازيل، وبشكل عام تفوق الصغار على الكبار يمثل بوابة أمل للمغاربة في المباراة أمام البرتغال وفي البطولة بشكل عام.

وأشار إلى أن الجميع يرشح البرتغال وإسبانيا للتأهل من هذه المجموعة، ولكن نأمل أن يتحقق الحلم ونتحرك عبر بوابة البرتغال في التأهل للمربع، رغم صعوبة المهمة، وبشكل عام هناك تفاؤل كبير في الشارع الرياضي أن تكون الجولة الثاني من الدور الأول أفضل للكرة العربية في روسيا.