«أسود الأطلس» يعترض «سفينة البحارة» بـ «ذكريات 86»

المهدي الحداد (موسكو)

تتجه أنظار كل المغاربة والأفارقة والعرب اليوم إلى ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو، حيث الموقعة الحاسمة والمصيرية للمنتخب المغربي ضد نظيره البرتغالي ضمن ثاني جولات المجموعة الثانية بكأس العالم.

المباراة بمثابة النهائي لـ «أسود الأطلس» الذين لم يعد لديهم من خيار غير الفوز للبقاء على قيد حياة المونديال، وتعويض السقطة المفاجئة والقاسية ضد إيران في اللقاء الأول بسان بطرسبورج، وإحياء الآمال التي تقلصت في العبور إلى الدور الثاني.

خاض «الأسود الأطلس» آخر حصة تدريبية أمس بملعب المباراة، بمشاركة جميع اللاعبين، بمن فيهم العائد نور الدين أمرابط الذي تعافى تماماً من الإصابة بارتجاج في المخ، وتدرب بشكل طبيعي وجماعي، ومن المحتمل أن يتواجد مع زملائه أساسياً أو بديلاً، في وقت تحوم فيه الشكوك حول المدافع مروان داكوسطا الذي عانى في آخر يومين من آلام في ربلة ساقه الأيمن، واكتفى بالتمارين الفردية.

أما التشكيلة الرسمية تعرف بعض التغييرات على مستوى الظهير الأيمن، بعودة نبيل درار بعد غياب دام لمدة شهر، كما يشرك المدرب هيرفي رينارد القناص خالد بوطيب الذي لم يلعب المباراة الأولى ضد إيران، ويسترجع مكانه على حساب أيوب الكعبي، في وقت يتواصل فيه تثبيت أشرف حكيمي ظهيراً أيسر، رغم الانتقادات التي وجهت له، بسبب عدم إقناعه في هذا المركز الغريب عنه، مع الإبقاء على ثلاثي صناعة اللعب وقيادة الهجمات حكيم زياش، يونس بلهندة، أمين حاريث.