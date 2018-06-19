تاركوفسكي سعيد بالخروج من قائمة إنجلترا !

موسكو (رويترز)

قال جيمس تاركوفسكي مدافع بيرنلي إنه اتخذ قراراً صعباً لكنه كان صحيحاً بالخروج من قائمة البدلاء في تشكيلة إنجلترا قبل كأس العالم للخضوع لجراحة فتاق، مؤكداً أنه يشعر بالسعادة.

وكان تاركوفسكي ضمن قائمة بدلاء المدرب جاريث ساوثجيت، والتي كانت تضم خمسة لاعبين، بعدما أدى موسماً قوياً وظهر مع بلاده لأول مرة دوليا خلال التعادل 1-1 مع إيطاليا ودياً في مارس الماضي.

وقال المدافع البالغ عمره 25 عاماً لموقع بيرنلي: «كنت أعاني منذ فترة بسبب هذا الأمر، وكنت أدرك أنه في وقت ما سأخضع للجراحة، كان القرار صعباً مع إنجلترا لأني كنت جديداً، ولا تبدو الأمور جيدة عندما يخرج لاعب من التشكيلة، لكني أشعر أني اتخذت القرار السليم حتى أكون جاهزاً للموسم الجديد».

ويأمل تاركوفسكي في استعادة لياقته قبل أن يظهر بيرنلي أوروبياً للمرة الأولى في 51 عاماً بعدما احتل المركز السابع وتأهل للدور التمهيدي الثاني للدوري الأوروبي، وسيلعب بيرنلي في 26 يوليو.

وبدأت إنجلترا مشوارها في كأس العالم بالفوز 2-1 على تونس في المجموعة السابعة بكأس العالم يوم الاثنين الماضي.