«التواصل الاجتماعي» تسخر من «شعر نيمار» !

روستوف (د ب أ)

بعد المباراة التي تعادل فيها المنتخب البرازيلي مع نظيره السويسري 1/‏‏ 1 وعدم تقديم النجم نيمار مهاراته المعروفة، دخل رواد وسائل التواصل الاجتماعي في مباراة من أجل الضحك، وركزوا بشكل أكبر على تسريحة شعر نيمار.

ظهر نيمار في روستوف بقصة شعر غير معهودة وبلون أصفر مما جذب إليه أنظار الكثير من المتابعين عبر شاشات التلفاز.

وامتلأت شبكة «تويتر» للتواصل الاجتماعي بالمقارنة بين شعر نيمار والمكرونة «الاسباجيتي»، فيما قال البعض الآخر أن شعره أشبه بالقش، في الوقت الذي تساءل فيه البعض عن السبب الذي يدفع أغلى لاعب في العالم بوضع ممسحة فوق رأسه.

وكتب أحد المتابعين على تويتر: «أتساءل ما إذا كان شعر نيمار قد مر عبر الحجر الصحي قبل دخوله إلى روسيا». وغرد آخر قائلاً: «مارسيلو تحدث مع نيمار حول حب الذات وارتدى شعره الحقيقي»، في إشارة إلى نجم ريال مدريد والمعروف بقصة شعره الغريبة. قصات الشعر الملفتة للاعبين ليست بالشيء الجديد، بالعودة إلى بوبي تشارلتون في مونديال 1966 وكارلوس فالديراما في مونديال 1998 والبرازيلي رونالدو في مونديال 2002. لكن كل هؤلاء لم يعانوا من السخرية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث لم تكن هذه التكنولوجيا موجودة في عهدهم. ولكن نيمار نال قدر كبير من السخرية.

ورد نيمار على منتقديه عبر شبكة «إنستجرام» للتواصل الاجتماعي, حيث نشر صورة له وهو يجلس في صالون للحلاقة, بينما كان يغسل شعره وينظر إلى الكاميرا ويضع أصبع على شفتيه مع مطالبة الجميع بالسكوت. ووفقا لصحيفة «سود دويتشه تسيتونج» الألمانية فإن نيمار لديه مصفف شعر خاص وقد سافر معه إلى روستوف يوم السبت من أجل تصفيف شعره, وقال أودو والز مصفف الشعر في برلين: «قصة شعره ذكية، إنها جاذبة للعين، أي شخص من حقه يفعل ما يشاء».