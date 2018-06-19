سوتشي (د ب أ)

طالب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم من الاتحاد الدولي للعبة «الفيفا» تقديم إيضاحات حول التحكيم في المباراة الأولى للمنتخب البرازيلي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا أمام سويسرا التي أقيمت الأحد الماضي.

وأعرب الاتحاد البرازيلي للكرة في خطاب أرسله إلى «الفيفا» أمس الأول عن امتعاضه من القرارات التحكيمية في المباراة والتي أضرت بالبرازيل.

وذكر البرازيليون أمثلة على الأضرار التي لحقت بهم جراء التحكيم، كاللعبة التي جاء منها هدف التعادل لسويسرا، حيث ادعى البرازيليون أن اللاعب السويسري ستيفن زوبير قام بدفع المدافع البرازيلي ميراندا قبل أن يلعب الكرة برأسه إلى داخل الشباك، هذا بالإضافة إلى ضربة جزاء لم تحتسب لصالح المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس. وطالب الاتحاد البرازيلي في خطابه إلى الفيفا الموقع من قبل روجيريو كابوبلو، رئيس البعثة البرازيلية في روسيا، بضرورة تفعيل تقنية المقاطع المصورة «فيديو» المساعدة للحكام من أجل الوقوف على حقيقة ما جرى خلال تلك المباراة.

وبعد أن قدم شرحاً مفصلاً للواقعتين المذكورتين، أوضح الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في الخطاب أن تلك الأحداث تعد خطأ واضحاً وقع فيه الحكم، وأنه كان يجب الاستعانة بتقنية الفيديو.