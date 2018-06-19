سوتشي (د ب أ)
طالب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم من الاتحاد الدولي للعبة «الفيفا» تقديم إيضاحات حول التحكيم في المباراة الأولى للمنتخب البرازيلي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا أمام سويسرا التي أقيمت الأحد الماضي.
وأعرب الاتحاد البرازيلي للكرة في خطاب أرسله إلى «الفيفا» أمس الأول عن امتعاضه من القرارات التحكيمية في المباراة والتي أضرت بالبرازيل.
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وبعد أن قدم شرحاً مفصلاً للواقعتين المذكورتين، أوضح الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في الخطاب أن تلك الأحداث تعد خطأ واضحاً وقع فيه الحكم، وأنه كان يجب الاستعانة بتقنية الفيديو.