لقاء بين سلفا كير ومشار في أديس أبابا اليوم

أديس أبابا (وكالات)

أعلنت وزارة الخارجية الأثيوبية أمس، أن رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار سيلتقيان اليوم الأربعاء في أديس أبابا، للمرة الأولى منذ سنتين.

وقال ميليس علم المتحدث باسم الوزارة، لوكالة فرانس برس، إن «الزعيمين سيلتقيان في أديس أبابا تلبية لدعوة وجهها رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد». وأضاف أن رئيس الوزراء الأثيوبي سيدعو «المسؤولين إلى حل خلافاتهما والعمل على إرساء السلام في جنوب السودان». وأكد سفير جنوب السودان في إثيوبيا جيمس بيتيا مورغان أن الرئيس كير سيحضر.

من جهته قال ماناساه زيندو المسؤول الكبير في الحركة التي يترأسها مشار: «ننتظر أن يصل مشار إلى أديس أبابا، على الأرجح اليوم».

وستشرف المنظمة الإقليمية «إيجاد» (الهيئة الحكومية للتنمية) على اللقاء، بعدما أشرفت على سلسلة لقاءات سلام في الأشهر الماضية.