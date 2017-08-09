الألمان يعولون على الذكاء الاصطناعي في أمور الحياة

دوسلدورف (ألمانيا) (د ب أ)

أعرب عدد كبير من الألمان في استطلاع للرأي ، عن أملهم في أن يساهم الذكاء الاصطناعي في تنظيم الحياة اليومية في المستقبل.. وأعرب نحو ثلثي الألمان عن تفاؤلهم إزاء قدرة البرامج الذكية أو الروبوتات القادرة على التعلم على تنظيم الحياة اليومية بصورة أفضل، وبالتالي توفير وقت للقيام بأمور أهم.

ويأتي في مقدمة قائمة رغبات الألمان بشأن الذكاء الاصطناعي تطوير روبوت ذكي يتولى مهام تنظيف المنزل، حيث أعرب عن هذه الأمنية 58% من الذين شملهم الاستطلاع.. واحتلت المرتبة الثانية الرغبة في روبوت يتولى كافة المهام التي تتطلب مجهوداً بدنياً شاقاً (51% من الألمان).

ويبدو أن السيارة الذاتية القيادة ليست من الأمنيات الملحة للألمان، حيث أعرب نحو ثلثهم فقط عن رغبتهم في انتشار هذه السيارات.

لكن الانبهار بالذكاء الاصطناعي لدى الألمان ليس مطلقاً، حيث كشف الاستطلاع أن أكثر من 50% تساورهم مخاوف من أجهزة الكمبيوتر القادرة على التعلم.. ولا يعتقد سوى ثلث الألمان في أن الذكاء الاصطناعي يخلق فرص عمل أكثر مما يقللها.

وبوجه عام أعرب نحو 90% من الألمان عن قناعتهم بأن الذكاء الاصطناعي يستطيع المساعدة في التغلب على تحديات مستقبلية، حيث يعقد 49% من الألمان آمالاً كبيرة عليه في توفير الأمن الإلكتروني، ومواجهة تغير المناخ (45%)، والحماية من الأمراض (43%).