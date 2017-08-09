مكلويد ينقذ الحلم !

لندن (رويترز)

أعاد الجامايكي عمر مكلويد، البسمة إلى بلاده، بعد فوزه بلقب 110 أمتار حواجز في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في لندن، وأهدى الفوز ليوسين بولت. وبعد هزيمتين مفاجئتين لبولت وايلين طومسون في سباق 100 متر للرجال والسيدات، لم يرتكب مكلويد أي هفوة، ليضيف اللقب العالمي إلى الذهبية الأولمبية التي فاز بها العام الماضي. وهيمن العداء البالغ من العمر 23 عاماً على السباق، وفاز به في 13.04 ثانية بفارق نحو متر كامل عن الروسي سيرجي شوبنكوف حامل اللقب، الذي كان ينافس كمستقل بعد إيقاف بلاده عن المنافسات الدولية.

وقال مكلويد الذي احتفل بالركض حول الملعب قبل أن يحتضن والدته: «هو ما زال أسطورة. يوسين هذا الفوز لك».

وكان شوبنكوف الذي سجل 13.14 ثانية، أول روسي يفوز بميدالية في لندن، بينما ذهبت البرونزية إلى المجري بالاش بايي الذي سجل 13.28 ثانية.

وكان انتصاراً رائعاً لمكلويد، الوجه الجديد المسيطر في سباق الحواجز، بعد خيبة أمل كبيرة لمواطنيه، حيث لم تستطع جامايكا الفوز بذهبية سباق 100 متر للمرة الأولى منذ 2005، ليحفظ حلم بلاده في التألق بالمونديال الأقوى.

وقال بعد السباق: «أردت أن يظل علم جامايكا محلقاً في السماء. هذا انتصار استثنائي. الحقيقة كنت تحت ضغط كبير، لكني تعاملت مع الأمور بإيجابية. الأمر مختلف تماماً عن العام الماضي (في ريو) عندما فاز يوسين وايلين واستخدمت ذلك كدافع. هذه المرة لم يحدث ذلك، لذا أردت الخروج والتألق بلا مساعدة. وما قدمه مكلويد جعل شوبنكوف يتحدث بعد السباق قائلاً (هذا العداء الجامايكي سريع للغاية)».

وكان الأمر المقلق الوحيد لمكلويد، العداء الوحيد المتخصص في سباق الحواجز الذي يكسر حاجز عشر ثوان في سباق 100 متر و13 ثانية في 110 أمتار حواجز، ألا يكون سريعاً للغاية بين الحواجز.

ومثلما حدث في ريو عندما أصبح أول عداء جامايكي يفوز بذهبية سباق 110 أمتار حواجز، سيطر مكلويد على السباق منذ البداية.

وعوض مكلويد إخفاق الدوري الماسي في باريس عانى تقلصاً في العضلات.