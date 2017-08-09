«الرياضات البحرية» يعتمد «سبارك» في «الدراجات المائية»

دبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية روزنامة موحدة لأنشطة وفعاليات موسم 2017-2018، عبر التنسيق مع الأندية البحرية والتي قدمت البرامج الخاصة، وشكر جميع مجالس إدارات الأندية البحرية في تراث الإمارات وأبوظبي للشراعية واليخوت، وأبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ونادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، على التعاون الجاد والكبير في إنجاز مشروع الروزنامة، وإظهار السباقات في شكل أكثر اتساقاً وتنسيقاً بما يخدم المصلحة العامة، وينطلق الموسم 9 سبتمبر المقبل بإقامة سباق البوانيش الشراعية والذي ينظمه نادي أبوظبي للشراعية واليخوت.

وقرر مجلس الإدارة إضافة فئة «سبارك» لفئات بطولة الدراجات المائية المتعددة والتي تشمل فئات جالس وواقف والحركات الاستعراضية، واعتمد بطولة الإمارات «الفلاي بورد» الألواح المائية تحت مظلة الاتحاد وليس كفئة ضمن بطولة الدراجات المائية، ويسمح للأندية في تنظيمها كبطولة منفصلة وليس كفئة، ولا تحسب ضمن نقاط الترتيب العام في بطولة الإمارات للدراجات المائية.

واعتمد المجلس تشكيل مختلف اللجان العاملة والمعاونة، بعدما قدمت مجالس إدارات الأندية البحرية مرشحيها، حيث تم تشكيل لجنة الزوارق السريعة والقوارب الخشبية والدراجات المائية برئاسة أحمد إبراهيم محمد، وعضوية غانم خميس المري وناصر الظاهري ومحمد سيف المري ومحمد الطريفي والمصطفى نبيل.

وجاء تشكيل لجنة السفن والقوارب الشراعية التراثية المحلية برئاسة ماجد عتيق المهيري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعضوية هزيم محمد القمزي وأحمد مانع المهيري وحميد علي المهيري وطارق عبدالله حسن.